В «Ак Барсе» ответили агенту по ситуации с защитником Евсеевым

Фото: Динар Фатыхов

В «Ак Барсе» отреагировали на высказывание агента Шуми Бабаева по ситуации вокруг будущего защитника Никиты Евсеева.

Главный тренер команды Анвар Гатиятулин заявил, что рассчитывал на хоккеиста в плей-офф, однако травма не позволила привлечь его к игре.

— Был удивлен словам агента. Евсеев с нами с начала предсезонки, он перестроился, услышал наши требования. У него есть свои преимущества, потребовалось время, чтобы Никита обрел уверенность. Считаю, что мы делали все для его развития. Евсеев позиционировался шестым защитником, рассчитывали на него в плей-офф. Но глупое повреждение лишило нас игрока, — сказал Гатиятулин.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал повреждение Евсеева глупым. Функционер предположил, что агент, возможно, не знает всей ситуации вокруг травмы своего клиента.



— Мы все знаем, в прошлом году была чуть похуже ситуация. Желание агента одно, желание клуба — это другое. Это наш альметьевский парень, клуб много вкладывался в его развитие. Все было для игрока. Видимо, агент не все знает про травму или Евсеев не все рассказал ему, — заявил Валиуллин.



Во вторник агент Шуми Бабаев раскритиковал «Ак Барс» за малое игровое время Евсеева в команде Гатиятулина. В прошлом сезоне представители хоккеиста судились с клубом по поводу «дискриминации игрока». По итогам разбирательств КХЛ встала на сторону «Ак Барса».



Зульфат Шафигуллин