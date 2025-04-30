В «Ак Барсе» подтвердили интерес к нападающему Евгению Кузнецову

В «Ак Барсе» подтвердили интерес к обладателю Кубка Стэнли нападающему Евгению Кузнецову. При этом генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил, что конкретных разговоров о контракте с игроком пока не было.

— Кузнецов — ведущий центральный форвард в России. При правильном подходе он сильнейший в стране. Да, хотели бы видеть, но конкретных разговоров не было, — заявил Валиуллин.

Ранее сообщалось о желании Кузнецова поработать под руководством тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.



Нынешний сезон Кузнецов провел в СКА, где с ним расторгли контракт после неудачного выступления в плей-офф.



Зульфат Шафигуллин