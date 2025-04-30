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В «Ак Барсе» подтвердили интерес к нападающему Евгению Кузнецову

11:13, 30.04.2025
В «Ак Барсе» подтвердили интерес к нападающему Евгению Кузнецову
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

В «Ак Барсе» подтвердили интерес к обладателю Кубка Стэнли нападающему Евгению Кузнецову. При этом генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил, что конкретных разговоров о контракте с игроком пока не было.

— Кузнецов — ведущий центральный форвард в России. При правильном подходе он сильнейший в стране. Да, хотели бы видеть, но конкретных разговоров не было, — заявил Валиуллин.

взято с сайта ak-bars.ru

Ранее сообщалось о желании Кузнецова поработать под руководством тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Нынешний сезон Кузнецов провел в СКА, где с ним расторгли контракт после неудачного выступления в плей-офф.

Зульфат Шафигуллин

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