«Локомотив-Кубань» стал четвертым полуфиналистом Единой лиги ВТБ
«Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» выступят в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Последний полуфиналист определился накануне в Екатеринбурге.
«Локомотив-Кубань» закрыл серию с «Уралмашем» в гостях, победив в четвертой игре со счетом 82:77. Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из екатеринбургской команды, набравший 25 очков.
В полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Зенитом». В другой полуфинальной паре сойдутся прошлогодние финалисты ЦСКА и УНИКС.
Первые матчи полуфиналов пройдут в Санкт-Петербурге и Москве 5 и 6 мая, соответственно. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.