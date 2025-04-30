«Локомотив-Кубань» стал четвертым полуфиналистом Единой лиги ВТБ

Фото: Владимир Васильев

«Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» выступят в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Последний полуфиналист определился накануне в Екатеринбурге.

«Локомотив-Кубань» закрыл серию с «Уралмашем» в гостях, победив в четвертой игре со счетом 82:77. Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Мартин из екатеринбургской команды, набравший 25 очков.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В полуфинале «Локомотив-Кубань» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Зенитом». В другой полуфинальной паре сойдутся прошлогодние финалисты ЦСКА и УНИКС.

Первые матчи полуфиналов пройдут в Санкт-Петербурге и Москве 5 и 6 мая, соответственно. Серии продлятся до четырех побед одной из команд.

Зульфат Шафигуллин