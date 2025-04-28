Бердыев: «У нас в «Рубине» был один из самых сильных тренерских штабов в России»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал собственный тренерский штаб в бытность работы в Казани сильнейшим в России. В воскресенье один из секторов на стадионе «Ак Барс Арена» был переименован в честь экс-рулевого казанцев.

— Сектор назвали не в мою честь, а в честь тренерского штаба, который у нас был. Бердыев — это прежде всего тренерский штаб. Считаю, что у нас был один из самых сильных тренерских штабов в России. Подтверждение тому — результаты, особенно радуют те, которые были в еврокубках, — сказал Бердыев в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перед началом матча «Рубин» — «Факел» на стадионе «Ак Барс Арена» прошла церемония чествования Курбана Бердыева, которому был вручен сертификат на именной сектор. Сама игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.



«Рубин» под руководством Бердыева выиграл все титулы в своей истории — два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. В еврокубках команда одержала много исторических побед, в том числе в Испании над «Барселоной» (2:1).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин