«Факел» подаст жалобу в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

«Факел» обратится с жалобой Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча с «Рубином» в 26-м туре чемпионата России. Воронежцы недовольны решением судьи Романа Сафьяна в эпизоде с возможным пенальти.

На 15-й минуте игры защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сбил защитника «Факела» Игоря Калинина в штрафной площади. Судья не смог посмотреть видеоповтор момента из-за проблем с аппаратурой на стадионе в Казани.

— VAR бригада отреагировала на этот момент, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение эпизода для оценки случившегося. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями VAR». Через 30 минут VAR сработал после фола Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный арбитр удалил полузащитника «Факела», — сообщили в пресс-службе «Факела» «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На телевизионных повторах также было сложно определить, кто первым коснулся мяча в эпизоде с падением Калинина. Матч завершился волевой победой «Рубина» со счетом 2:1. До удаления «Факел» вел 1:0 по итогам первого тайма.

Подробнее о победе «Рубина» над воронежской командой читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин