Источник: вратарь «Ак Барса» Мифтахов уезжает в НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов может покинуть казанский клуб ради игры в Северной Америке. Об этом сообщили в издании «Спорт-Экспресс».

— Мне сказали, что Мифтахов 100% уезжает в Северную Америку. Он, скорее всего, едет в «Каролину». Зачем это ему, не все мы понимаем, — сказал журналист Михаил Зислис.

Контракт Мифтахова с «Ак Барсом» истекает по окончании нынешнего сезона. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист имеет статус неограниченно свободного агента, поэтому может присоединиться там к любому клубу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне Мифтахов сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с отражением в среднем 92,7% бросков и коэффициентом надежности 2,18. В плей-офф вратарь сыграл два матча серии с «Динамо», где отражал 71,4% бросков.

За «Каролину» выступает другой воспитанник «Ак Барса» — нападающий Андрей Свечников. Недавно форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

Зульфат Шафигуллин