Российские бадминтонисты пропустят Универсиаду в Германии

Фото: Максим Платонов

Российские бадминтонисты не выступят на летней Универсиаде в Германии в 2025 году. Об этом сообщили в Национальной федерации бадминтона России (НФБР).

По словам пресс-службы, ни один российский бадминтонист не захотел оформлять нейтральный статус, без которого нельзя будет выступать на Универсиаде.

— В Универсиаде имеют право участвовать только российские спортсмены, имеющие нейтральный статус. Должно быть личное желание выступать под нейтральным флагом, но пока желающих нет, — цитирует ТАСС пресс-службу НФБР.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Международная федерация университетского спорта (FISU) в январе сообщала, что российские спортсмены смогут выступить на Универсиаде, если отберутся на соревнования в нейтральном статусе.

Министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил, что российские спортсмены впервые за шесть лет примут участие в соревнованиях.

Зульфат Шафигуллин