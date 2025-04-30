Российские бадминтонисты пропустят Универсиаду в Германии
Российские бадминтонисты не выступят на летней Универсиаде в Германии в 2025 году. Об этом сообщили в Национальной федерации бадминтона России (НФБР).
По словам пресс-службы, ни один российский бадминтонист не захотел оформлять нейтральный статус, без которого нельзя будет выступать на Универсиаде.
— В Универсиаде имеют право участвовать только российские спортсмены, имеющие нейтральный статус. Должно быть личное желание выступать под нейтральным флагом, но пока желающих нет, — цитирует ТАСС пресс-службу НФБР.
Международная федерация университетского спорта (FISU) в январе сообщала, что российские спортсмены смогут выступить на Универсиаде, если отберутся на соревнования в нейтральном статусе.
Министр спорта России Михаил Дегтярев подтвердил, что российские спортсмены впервые за шесть лет примут участие в соревнованиях.
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