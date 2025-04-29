Хоккейный ЦСКА отправил в отставку тренерский штаб Воробьева

В армейском клубе будет новый главный тренер

Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера команды. Под увольнение попал весь тренерский штаб армейцев.

Воробьев уволен с должности в связи с невыполнением поставленной задачи. О новом главном тренере ЦСКА будет сообщено позднее.

Также расторгнуты контракты с Александром Поповым, Юрием Бабенко, Алексеем Трощинским и Клеменом Мохоричем.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА вылетел из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после первого раунда, проиграв минскому «Динамо». Армейский клуб второй сезон подряд выбывает из борьбы за Кубок Гагарина на столь ранней стадии турнира.

Воробьев был назначен на пост главного тренера ЦСКА весной прошлого года. До этого он руководил магнитогорским «Металлургом» и питерским СКА. Это уже второй случае в карьере Воробьева, когда его уволили после одного сезона. Ранее специалист был отправлен в отставку из СКА через год с момента назначения.

Зульфат Шафигуллин