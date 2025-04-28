Получивший перелом голени игрок «Факела» Дзиов ожидает операции в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Факела» Макс Дзиов будет прооперирован в Казани. Футболист получил перелом голени в матче с «Рубином» (1:2) после столкновения с игроком казанцев Ильей Рожковым.

— Он ожидает операции в Казани. Другой информации пока нет, — передает слова пресс-службы РИА «Новости».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эпизод с травмой Дзиова произошел в концовке первого тайма. Футболиста уносили с поля на медицинском электрокаре.



Сама игра завершилась волевой победой «Рубина» со счетом 2:1. Подробнее об итогах матча в Казани читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин