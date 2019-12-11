«Какой сумасшедший возьмет канализацию в концессию? Где концессионер — там развал!»

Регионы просят на модернизацию коммунальной сферы сотни миллиардов рублей — федералы предлагают от силы сотни миллионов

Фото: Олег Тихонов

Централизованное водоснабжение в России до сих пор имеет только 84% населения, а центральную канализацию — лишь половина россиян. Представители регионов привели эту статистику на круглом столе в Совете Федерации, запросив на строительство и модернизацию коммунальной сферы десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Но в Минстрое, не поверив их цифрам, готовы пока лишь точечно финансировать пилотные проекты ценой в сотни миллионов (да и эти деньги в бюджете РФ даже не запланированы). Таковы удручающие данные, которые корреспондент «Реального времени» услышал от участников встречи в Совфеде, посвященной обсуждению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа. Сенаторы и представители правительства пытались выяснить, сколько изношенных объектов сегодня требуют модернизации, какие суммы необходимы для решения проблемы и, главным образом, где их взять? Попутно разочаровавшись в возможностях ГЧП модернизировать ЖКХ и высказавшись за поднятие водных тарифов — для бизнеса.

На модернизацию коммунальной сферы нужны сотни миллиардов

Сенатор от Свердловской области, зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Чернецкий, открывая совещание, заметил, что степень износа коммунальных сетей сегодня в большинстве регионов — «высокая», а проблема — «острая». При этом реформирование отрасли ЖКХ в России идет уже 15 лет, приняты различные законодательные акты, Жилищный кодекс и прочее, одновременно все эти годы шло финансирование программ модернизации в регионах. Но объем финансирования по-прежнему небольшой. Главный вызов, стоящий перед властями: высокая изношенность инфраструктуры и технологическое отставание. Об этом говорят и результаты опроса 2019 года, который представители Совфеда провели в 57 регионах. Как оказалось, на модернизацию изношенных сетей регионам требуются колоссальные суммы, и «ничего, кроме ужаса они вызвать не могут»: Красноярский край потребовал 190 млрд рублей, Омская область попросила 55 млрд, Свердловская — 58 млрд, Самарская — более 200 млрд рублей.





— Один порядок цифр, о которых мы говорим, достаточно конкретно показывает, что ни за счет регионов, ни за счет муниципальных бюджетов невозможно модернизировать ЖКХ. Работу сложно выполнить и с участием федерального бюджета, — предупредил Аркадий Чернецкий. — Но глаза боятся, руки делают. Работу надо начинать. Так жить нельзя. В любом случае, если не обратим внимание, придем к катастрофе.

Аркадий Чернецкий, открывая совещание, заметил, что степень износа коммунальных сетей сегодня в большинстве регионов — «высокая», а проблема — «острая». При этом реформирование отрасли ЖКХ в России идет уже 15 лет. Фото council.gov.ru

Федералы разуверились в том, что ГЧП поможет модернизировать ЖКХ в регионах

Катастрофа может быть не за горами из-за банальной проблемы: отсутствия необходимых источников финансирования в регионах. Во-первых, тарифы сегодня не позволяют покрывать финансовые потребности, нужные для модернизации коммунальной инфраструктуры, — а резко повышать тарифы правительство по политическим причинам опасается. Во-вторых, нет ресурсов даже для проектно-сметной документации (на нее уходит процентов 13 всех средств на те или иные проекты). В-третьих, низкий уровень инициативности инвесторов — что понятно, так как экономическая состоятельность проектов «весьма сомнительная» (и ни один успешный бизнесмен не захочет взять на баланс себе, скажем, канализацию города).

Власти пытаются решить эти проблемы через законодательные новеллы и ревизию прежних актов. Но, если верить сенаторам, государство фактически разочаровалось в концессионных соглашениях — форме государственно-частного партнерства, предусматривающей передачу государственного имущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества и имеет право получать доход от его использования. По словам Чернецкого, власти были дезориентированы их якобы «фантастическими возможностями» — хотя, казалось бы, можно было догадаться, что процент компаний, способных сделать водоотведение или водоочистку прибыльной (да еще откладывать средства на их модернизацию), будет минимальным изначально. Или же качество услуг будет оставлять желать лучшего. Сегодня, заверил сенатор собравшихся на круглый стол, концессию панацеей не рассматривают, но вычеркивать ее из списка инструментов все равно не будут.

Позитивной сенаторы считают практику постановления правительства РФ от 2015 года №1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», но и она выявила лакуны. Фото council.gov.ru

В Минстрое РФ не поверили цифрам регионов

Позитивной сенаторы считают практику постановления правительства РФ от 2015 года №1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», но и она выявила лакуны. Выяснилось, например, что даже в этом случае существовали ограничения — грубо говоря, у муниципалитетов на участие в этой программе тоже не было особенно денег. «Число муниципалитетов, где №1451 бы сегодня работало, — море разливанное, только денег нет», — так резюмировали неудачу постановления на круглом столе. В 2017 году появилось постановление №997, позволяющее предоставлять регионам и муниципалитетам кредиты, софинансировать процентную ставку и прочее. Сегодня готовится Стратегия развития ЖКХ до 2035 года в Совете Федерации, в рамках которой предлагается создать еще и региональный единый центр, укрупнить предприятия коммунального комплекса, частично решать проблемы модернизации через реализацию нацпроектов «Жилье» и «Экология». Но даже сама палитра возможных инструментов реализации самой реформы в коммунальной отрасли, которую сами регионы оценивают в триллионы рублей, до сих пор не сформулирована.

Главные претензии собравшиеся представители регионов и коммунальных организаций предъявили на встрече Министерству строительства и ЖКХ РФ, от которого выступила руководитель департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Светлана Никонова — причем обидев многих собравшихся тем, что выступила и почти сразу же ушла. Раздражение регионов и сенаторов вызвала позиция Минстроя: нет точной информации о степени износа объектов коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ, информация, мол, не носит системный характер, где-то износ завышен, где-то занижен: «По факту у нас в земле лежат новые трубы, а на бумаге — 100-процентный износ», — отметила чиновница, отказав в точности и опросу сенаторов, данные которого привел Чернецкий. Раскритиковали в Минстрое и существующие сегодня в ряде регионов в зонах эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ кучи котельных, нагрузка которых перекладывается на потребителя. И практика, согласно которой технологические решения по модернизации сетей принимаются на уровне муниципалитетов, а инвестпрограммы и тарифы — на уровне региональном: и между собой они зачастую никак не связаны. Чтобы их связать — опять же потребуются изменения в отраслевых законах.

Раздражение регионов и сенаторов вызвала позиция Минстроя: нет точной информации о степени износа объектов коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ. Фото Олега Тихонова

Своя программа финансирования пилотных регионов

Главной новостью для собравшихся — и даже сенаторов — стало объявление о том, что Минстрой разрабатывает отдельную программу для регионов по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом выше 60%, для чего и потребуется предварительная инвентаризация, по-видимому. Поэтому и заявки регионов по замене их изношенных сетей пока в министерстве завернули, хотя в субъектах РФ еще с весны обрадованно составляли сметы. Несмотря на это, в данный момент идет отбор как пилотных регионов, так и пилотных проектов: более выигрышны для Минстроя комплексные проекты — заявки типа «трубу разорвало у фонтана, стало быть, надо туда закопать деньги» не пройдут.

— Чтобы мы не возвращались постоянно, не выкапывали плитку и не перекладывали сначала трубы для теплоснабжения, а потом через год, опять выкапывая плитку, трубы для водоснабжения, — объяснила Никонова.

В пилотную часть войдут регионы с низкой бюджетной обеспеченностью, проекты которых будут финансироваться большей частью за счет федерального бюджета (98%) — после реализации проектов снижение износа инфраструктуры должно составлять не менее 10%. На каждый проект выделять до 300 млн рублей — что, конечно, в свете запрашиваемых регионами цифр (см. выше) кажется каплей в море. После того, как Никонова покинула круглый стол, от регионов посыпались вопросы, и тут же выяснилось, что сегодня и у сенаторов нет точных идей, что это за программа 60-. Зато точно известно, что в бюджете 2020—2023 года никаких федеральных средств на минстроевскую программу не закладывалось… А необходимость системной инвентаризации Чернецкий назвал «оттягиванием принятия решений».

Главные претензии собравшиеся представители регионов и коммунальных организаций предъявили Министерству строительства и ЖКХ РФ, от которого выступила руководитель департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Светлана Никонова. Фото council.gov.ru

Незавершенные коммунальные объекты почти на 200 млрд

Начальник инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности за ходом реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Счетной палаты Алексей Глазачев в свою очередь в отсутствии системного подхода обвинил сам Минстрой РФ: реализация регионами отдельных инвестпроектов в коммунальной сфере, по данным СП, «носила лишь заявительный характер». Сорвана и реализация нацпроектов в регионах из-за неточной проектно-сметной документации. По «Чистой воде» кассовое исполнение к концу 2019 года — 10%, по «Оздоровлению Волги» — 0,1%. В ряде регионов не завершена реализация крупных инвестпроектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, строительство которой началось в 1990 — начале 2000-х годов, отметили в Счетной палате. Более 7,4 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 190 млрд рублей — столько сегодня в регионах «незавершенки». 500 объектов вообще законсервированы. Их предлагается достроить на деньги нацпроектов.

«У населения тариф — 11 рублей за кубометр воды, а рядом Стерлитамакский металлургический завод, который платит столько же!»

В защиту концессионных договоров выступил Владимир Талалыкин, первый замгендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. По его данным, благодаря ним было построено в 2016—2017 годах 83 объекта инфраструктуры, более 110 км сетей, улучшено качество коммунальных услуг на территории с населением в 3 млн граждан в 22 субъектах РФ: всего проекты стоили 10,4 млрд рублей, из них 5,2 млрд выделил Фонд, 1 млрд — субъекты, 4 млрд — средства самих инвесторов. Однако даже Талалылкин отметил, что без финансовой поддержки из бюджета модель «не складывается», а для нее придется поднимать тарифы. Чиновник считает отмену перекрестного субсидирования тарифов (за счет чего бизнесу начисляли повышенные тарифы, а населению их субсидировали) ошибкой.

— На прошлой неделе башкиры к нам из Стерлитамака приезжали по поводу модернизации водоотведения. У населения тариф — 11 рублей за кубометр воды, а рядом Стерлитамакский металлургический завод, который платит столько же! Надо вводить группы потребителей….

— Мы говорим, что не можем взять с бабушки больше 11 рублей. Хорошо. Но сегодня есть промышленные предприятия, бизнес, для которых рост водного тарифа — не катастрофический, и он дал бы нам подушку безопасности — разве мы этого не знаем? Почему продолжаем с зашоренностью отрицать все возможности?! 10 лет назад мы сказали, что перекрестное субсидирование тарифов не нужно, тогда как весь мир сегодня идет в этом направлении! Да и затраты на воду в себестоимости бизнеса обычно минимальны! — согласился с ним сенатор Чернецкий.

В защиту концессионных договоров выступил Владимир Талалыкин, первый замгендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Фото arhregion.ru

«Какой сумасшедший возьмет канализацию в концессию? 150 городов посетил в 2019 году. И где концессионер — там развал!»

Впрочем, сенатор полагает, что необходимо искать комбинированные пути, так как всего существует четыре возможности модернизации: либо поддержание системы инженерных коммуникаций за счет денег населения, либо за счет промышленных предприятий, либо за счет бюджета, либо за счет инвесторов. Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, однако, вообще назвал концессии (четвертый вариант Чернецкого) — «волонтерством».

— Я 30 лет проработал в «Тепловодоканале», 10 лет мэром Воркуты. Какой сумасшедший возьмет канализацию в концессию? 150 городов посетил в 2019 году. И где концессионер — там развал! Концессионер мне говорит: «Так мне тариф не подняли!» Но если тариф поднимут, зачем отдавать нормальное предприятие в концессию?! Тарифы у нас везде занижены, нельзя это скрывать! Во многих городах! 18 рублей [за куб воды] не может стоить очистка сточных вод! Нам надо сделать нормальный тариф, а малообеспеченному населению его субсидировать. Но правду сказать нужно. 42,76 рубля за сбор ТБО — я говорю, это заниженный тариф. Это политизированная и ошибочная политика принятия тарифов, — эмоционально бушевал представитель Общественной палаты.

«Только 84% российского населения сегодня имеет централизованное водоснабжение! Позор!»

Учитывая эмоциональность именно этой части обсуждения — поднимать тарифы или нет, судя по всему, бизнесу придется подготовиться к худшему. Тем более что по данным же эксперта Института экономики города, чтобы поменять и модернизировать всю коммунальную водную и канализационную инфраструктуру в регионах, потребуется минимум 3,8 трлн рублей. В рамках умеренного сценария — объем ежегодных инвестиций в эту сферу надо все равно увеличить в 78 раз. У федерального бюджета же на это — как неоднократно отмечали на обсуждении сенаторы — денег нет. В регионах и подавно.

«Население сегодня в малых городах на убыль идет, и оставшиеся вынуждены всю эту огромную инфраструктуру тащить. Ее нельзя содержать наполовину, оплачивать приходится полноценную ее работу», — привела данные Елена Довлатова. Фото raww.ru

— А только 84% российского населения сегодня имеет централизованное водоснабжение! Позор! И еще для 50% населения надо построить центральную канализацию. Звучит страшно. Инфраструктура построена в 1960—70-е годы. Мы доедаем то, что построили тогда. Но в те годы строили большие диаметры, и малые города, ставшие сегодня моногородами или вообще закончившими свое существование, надеялись на рост населения — а население сегодня в малых городах на убыль идет, и оставшиеся вынуждены всю эту огромную инфраструктуру тащить. Ее нельзя содержать наполовину, оплачивать приходится полноценную ее работу, — привела страшные данные Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

Под занавес обсуждения, помимо одного источника (поднять коммунальные водные тарифы для бизнеса), обнаружили и другие: из-за падения ставок по депозитам люди активно стараются вкладывать деньги, а не сберегать, их в рамках различных госзаймов (преимущественно, судя по всему, краткосрочных) тоже можно привлечь. Вот только поверят ли россияне и отдадут ли свои кровные даже на улучшение собственной коммунальной инфраструктуры?