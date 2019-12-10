Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бригада, добывшая первую девонскую нефть в Татарии в 1946 году

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 114-я

Первый фонтан нефти из девонских отложений в ТАССР забил в Бавлах 17 сентября 1946 года. К тому времени уже добывали нефть в Шугурово, в отложениях периода среднего карбона, но геологи во главе с И.М. Губкиным еще с 1920-х годов настаивали на том, что она вторична и эти запасы не так велики. Искать надо было в более глубоких слоях — в девонских пластах возрастом 410—350 миллионов лет. И поиски увенчались успехом!

Губкин с коллегами еще в 1920-х годах настаивал на том, что на Урале и в Поволжье надо продолжать искать большую нефть, причем нельзя ограничиваться неглубоким бурением. По их мнению, большинство известных к тому моменту нефтепроявлений в Поволжье были не самостоятельными, а вторичными, и их нужно было рассматривать лишь как своеобразные указатели: искать нужно было здесь же, но в более древних слоях.

Но сначала, когда нефтяные залежи нашли в пермских и карбоновых горизонтах, в девон углубляться не стали и около 15 лет концентрировались на поисках в молодых слоях горных пород. Между тем, именно девонская нефть в итоге стала основой благосостояния республики.

Скважина №1 на Бавлинском месторождении, которая дала первый фонтан девонской нефти в республике. 1946 год. Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Первую нефть в ТАССР нашли в Шугурово. Знаменитая скважина №1, зафонтанировавшая в 1943 году, давала небольшой, но уверенный дебит. Но после того, как в 1944 году в башкирских Туймазах и в Самарской области тоже обнаружили «черное золото», татарстанские геологи решили сосредоточиться на девонских отложениях: они в теории выглядели более многообещающими. Первые три скважины в Шугурово не дали вразумительных результатов (но кое-какие намеки на нефтеносность девонских песчаников тут все-таки обнаружили).

В 1944 году трест «Туймазанефть» бурил не только скважины в Башкирии, но зашел и в Татарию — построил две скважины на Бавлинской структуре. Именно здесь и добыли первый «девон» в ТАССР: сначала добурились до нефтеносных горизонтов в нижнем карбоне, а потом углубились до девона — и вот оно, первое высокодебитное месторождение в Татарии!

Сообщение об открытии Бавлинского нефтяного месторождения, 1946 год. Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Рождением Бавлинского месторождения считается 17 сентября 1946 года, когда бригада буровиков С.Ф. Баклушина вскрыла мощный нефтеносный горизонт девонского возраста на глубине 1 770 метров. В тот же день провели митинг, провозгласили Бавлинский район промышленным. С этого момента и началась история большой девонской нефти в республике.

В Бавлы прислали новые бригады рабочих — бурильщиков, эксплуатационников, строителей со всей страны: с Сахалина, из Майкопа, Баку, Краснодара, Перми. Открытие Бавлинского месторождения потребовало ускоренного обустройства и выхода нефти для сдачи государству. Нужно было строить нефтепровод в Уруссу, все делалось вручную. На копке траншей работали тысячи человек.

Степан Филиппович Баклушин, мастер, бригада которого добыла первую девонскую нефть в ТАССР. Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Уже в 1946 году скважина №1 дала стране 1 300 тонн нефти. На промышленные масштабы месторождение вышло в 1947-м. В системе треста «Туймазанефть» организовали укрупненный Бавлинский нефтепромысел. В 1947 году нефтяники добыли в ТАССР 56,1 тысячи тонн «черного золота». Весной 1948 года в Бавлах были заложены две новые скважины на разведку девонской нефти — и получили два новых фонтана.



В середине лета 1950 года на базе укрупненного Бавлинского нефтепромысла был организован трест «Бавлынефть».



Людмила Губаева