Фотомарафон «100-летие ТАССР»: обучение на Казанском химико-фармацевтическом заводе, 1947 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 113-я

В долгожданный день Победы, 9 мая 1945 года, рабочие и инженерно-технические работники Казанского химфармзавода собрались во дворе. Обнимались, плакали от радости, вспоминали ушедших на фронт, самые тяжелые первые месяцы войны. И каждый сознавал, что в победе есть и доля его участия.

Навсегда вошли в историю завода имена бывших работников химфармзавода, отличившихся в боях против захватчиков: А.И. Стрелкова, начальника капсульного цеха, награжденного медалью «За отвагу»; И.Д. Куприянова, рабочего картонажного цеха, получившего благодарность в приказе Сталина; К.Т. Десяткова, слесаря таблеточных машин, кавалера ордена «Отечественной войны I степени»; шофера В.В. Ефимова, обладателя ордена Красного Знамени за воинскую доблесть.



Работники медицинской промышленности в суровые годы войны с честью выполнили свой долг. Казанский завод за пять тяжелейших лет сумел увеличить выпуск продукции в три раза.

Старший химик лаборатории И.Г. Копп и аналитик Л.Г. Неронова за работой, начало 1950-х. Фото из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Теперь настало время переключить работу промышленности на бесперебойное обеспечение населения лекарственными препаратами и медикаментами. Перестройка предстояла довольно сложная. Необходимо было восстановить старые связи с предприятиями не только медицинской, но и химической, пищевой, мясо-молочной промышленности, которые также принимали участие в выпуске лекарственных средств, найти источники сырья, чтобы безболезненно перейти на довоенный ассортимент и заняться освоением совершенно новых медицинских препаратов. На предприятии постоянно шла учеба с привлечением специалистов из вузов.

Доцент Ф.Ф. Зигмунд на кафедре процессов и аппаратов и общей химической технологии КХТИ обучает сотрудниц химфармзавода работе с новым оборудованием. Конец 1940-х

В 1947 году была получена первая партия продукта синтеза синэстрола. Освоена технология производства жидких препаратов из лекарственных растений: термопсиса, болотной сушеницы и сухого адонизида. Разработана новая технология приготовления жидкого экстракта черногорки. В 1948 в цехе готовых лекарственных средств установили первый конвейер, а в 1950 реконструировали цеха и участки завода.

Сотрудницы завода за грануляцией таблеточной массы, конец 1940-х годов. Фото: из фондов Музея истории АО «Татхимфармпрепараты»

Наркомздрав СССР разработал план развития медицинской промышленности на 1946—1950 годы. Это была научно обоснованная программа действий — итог почти двухлетней работы главков и научно-исследовательских институтов. В плане было предусмотрено в 1950 году увеличить выпуск валовой продукции по сравнению с довоенным уровнем почти в 2 раза. Такая задача встала и перед коллективом Казанского химико-фармацевтического завода.

После того, как все предприятия фармацевтической отрасли СССР подвергли послевоенному перепрофилированию, Казанский химфармзавод стал специализироваться на выпуске готовых лекарственных средств (не требующих доработки или расфасовки в аптеке). При этом завод отказался от изготовления некоторых видов продукции: например, закончили выпускать средства для перевязки, зубной цемент, некоторые лекарства. В 1951 году на заводе создали галеново-химический цех.



Людмила Губаева