Ирек Зиннуров: «Закон о социальном предпринимательстве должен дать толчок детско-юношескому спорту»

Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров в своей колонке, написанной специально для «Реального времени», размышляет о том, как социальное предпринимательство способно улучшить состояние детско-юношеского спорта страны.

«Государство обязано создавать условия для занятий физкультурой и спортом»



В Государственной думе состоялось заседание Экспертного совета по развитию социального предпринимательства. В числе рассматриваемых вопросов главным в повестке дня было рассмотрение поправок в проект федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». На заседании были рассмотрены успешные практики социального франчайзинга в России, оказание инфраструктурной поддержки социальным предприятиям, формирование сообществ социальных предпринимателей. Сам проект был предложен председателем экспертного совета по развитию социального предпринимательства Государственной думы РФ Натальей Перязевой.

Председатель комитета по женскому предпринимательству «Деловой России» Наталия Комарова, в свою очередь, предложила внести в перечень направлений социального предпринимательства, которые будут пользоваться государственной поддержкой, пункт о спортивной подготовке для детей и юношества. И это предложение мы не могли не поддержать. Говоря «мы», я имею в виду еще и своего старшего коллегу по депутатскому корпусу Марата Бариева, бывшего министра спорта нашей республики.

Согласно официальной статистике Минспорта РФ, за последние 7 лет произошло резкое снижение количества государственных спортивных школ для детей и юношества и числа детей, в них занимающихся. Фото Максима Соколова

Почему мы одобрили это предложение? На мой взгляд, государство обязано создать условия для занятий физкультурой и спортом для детей и молодежи. Очевидно, что масштабы системных преобразований, в которых нуждается данная сфера, огромны. Согласно официальной статистике Минспорта РФ за последние 7 лет, произошло резкое снижение количества государственных спортивных школ для детей и юношества и числа детей, в них занимающихся. Если в 2011 году количество ДЮСШ составляло 3 831, то сейчас их количество сократилось практически на тысячу, составив к 2018 году 2 837. Количество детей, занимающихся в них, сократилось практически на 800 тысяч, с 2 миллионов 358 тысяч 455 до 1 миллиона 567 тысяч 315 человек. Хотя Владимир Путин поставил диаметрально противоположную задачу по увеличению числа граждан, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%. На сегодняшний день эта цифра составляет 40,3%.

«Необходимо введение и определение понятий «любительский спорт», «корпоративный спорт», «школьная спортивная лига»

Также президент России рекомендовал правительству и Госдуме РФ внести в российское законодательство изменения, согласно которым появилась бы почва для совершенствования нормативно-правового регулирования в части, касающейся создания и деятельности физкультурно-спортивных обществ и спортивных клубов. В том числе установления их прав и обязанностей, а также утверждения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти типовых положений о спортивных клубах. Помимо этого необходимо введение и определение понятий «любительский спорт», «корпоративный спорт», «школьная спортивная лига».

Наталия Комарова в своем выступлении подчеркнула, что Россия сегодня стоит на пороге формирования нового сегмента экономического рынка — сферы социального предпринимательства, когда создается законодательное поле данной сферы. Понятно, что бюджетных денег на все проекты не хватит, и это подразумевает необходимость задуматься о проблеме привлечения частных инвестиций среднего и крупного бизнеса в инвестиционный оборот сферы социального предпринимательства. От того, насколько качественно будет создана институциональная и финансовая инфраструктура, будет зависеть жизнедеятельность и отдельных социальных проектов, и всей системы в целом.

Наталия Комарова в своем выступлении подчеркнула, что Россия сегодня стоит на пороге формирования нового сегмента экономического рынка — сферы социального предпринимательства, когда создается законодательное поле данной сферы. Фото deloros.ru

«Обнуление ставки на медицинскую деятельность привело к росту частных клиник и повысило доступность оказания ими платных услуг населению. Дело за спортом»

Рассматривая данное предложение как первый шаг на пути поддержки развития массовых занятий физической культурой и спортом, я бы предложил сделать ряд шагов в направлении расширения поддержки предпринимателей, создающих условия и возможности массовым занятиям наших граждан физкультурой и спортом. Согласно нынешнему Налоговому кодексу России, в налоговой базе, определяемой организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, применяется налоговая ставка в 0%. Это привело к тому, что увеличилось количество частных клиник, что повысило доступность оказания ими платных услуг населению.

Между тем организации, работающие в сфере физической культуры и спорта для детей и молодежи, но не имеющие лицензии на образовательную деятельность, облагаются стандартным налогом в 20%. Включение в список деятельности социальных предпринимателей пункта о деятельности детских и юношеских спортивных школ, клубов, секций, кружков и т. д. и установление для них нулевой налоговой ставки на прибыль, способствовало бы увеличению количества частных детско-юношеских секций, вплоть до спортшкол, оказывающих услуги в качестве социальных предприятий.

В итоге наше совместное предложение было внесено в работу, далее по нему будет создана рабочая группа, в которой, я предполагаю свою дальнейшую работу. Мы получили поддержку, в том числе заместителя председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Сазонова. Он высказался за более глубокую проработку темы на уровне отдельной рабочей группы. Дмитрий Валерьевич сказал, что привлечение инвестиций среднего и крупного бизнеса будет представлять объемный пласт сферы социального предпринимательства. Поскольку Россия находится в самом начале этого пути, необходимо проделать большую работу, решив в том числе один из ключевых вопросов по созданию финансовых инструментов для привлечения социальных инвестиций в оборот сферы социального предпринимательства.