Южноафриканец Акани Симбине побил рекорд Усэйна Болта

Фото: Динар Фатыхов

Южноафриканский спринтер Акани Симбине установил новый рекорд, превзойдя достижение легендарного ямайского бегуна Усэйна Болта по количеству сезонов, в которых он пробегал стометровую дистанцию быстрее, чем за 10 секунд. Об этом пишет РИА «Новости».

12 апреля на Золотом Гран-при в Ботсване Симбине показал результат 9,90 секунды на стометровке. Таким образом, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже достиг этого результата в 11-й сезон подряд, что превосходит достижение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, на счету которого 10 таких сезонов.

31-летний Акани Симбине также является бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2025 года.

38-летний Усэйн Болт по-прежнему удерживает мировой рекорд в беге на 100 метров (9,58 секунды), установленный в 2009 году на чемпионате мира в Берлине.

Рената Валеева