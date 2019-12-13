Александр Дерябин: «Важно уметь смотреть на вещи глазами других, но сохранять свою позицию»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 14-я
Александр Дерябин родился 8 мая 1989 года в Омске. После окончания гимназии поступил в Омский государственный университет по направлению «Экономика». Еще в школьные годы запустил свой первый бизнес — интернет-проект в сфере образования, который развивает до сих пор. Открыл в Омске сеть центров дополнительного образования для детей по программам «Образовательная робототехника» и «Подготовка к ЕГЭ». В 2014—2016 годах учился в НИУ ВШЭ по программе «Мастер делового администрирования (MBA)». Вице-председатель омского регионального отделения «ОПОРА России». В спецпроекте «Лидеры Реального времени» он поделился своими взглядами на вектор развития страны и озвучил предложение к мэру родного Омска Оксане Фадиной.
Александр Дерябин, 30 лет, руководитель проекта «Снейл» (цифровая платформа развития познавательных навыков у детей). Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года. На конкурсе представлял Омскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Как известно, история не знает слова «если». Считаю, что желание изменить прошлое вряд ли приведет к успеху в будущем. Гораздо важнее сконцентрироваться на том, что делать в настоящем, чтобы «переписать» будущее.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Пожалуй, самое главное — право на свой опыт. Могу посоветовать дочери, но точно не буду настаивать. Самое главное в жизни — научиться принимать решения, научиться нести за них ответственность и справляться с ошибками, если они допущены. Второе вытекает из первого: это поддержка. Ребенок должен знать, что его любят и поддержат всегда, чтобы ни произошло. Третий принцип — всегда придерживаться первых двух! Часто бывает сложно не начать навязывать свое мнение, транслировать свои взгляды. Воспитание всегда должно оставаться двунаправленным процессом: воспитывая ребенка, не забывать о «воспитании» самого себя.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Страна — это ее жители. Жители — это каждый из нас. Лучшее, что каждый из нас может сделать — это развивать то, чем он занимается. Я предприниматель. И считаю, если я буду развивать свой бизнес, обеспечивать людей работой, это и будет мой «поступок ради страны».
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Жениться — это придало новое содержание жизни, завести ребенка — новый смысл. В один ряд с этими событиями уже уверенно могу поставить решение принять участие в «Лидерах». Это значительно скорректировало мою траекторию развития.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Такие вопросы всегда ставят меня «в тупик». С одной стороны таких исторических личностей достаточно много, с другой — все не так однозначно. Поэтому, если оценивать эти личности за тот вклад, который они внесли в историю, то это будут изобретатели и ученые, которые навсегда изменили наш мир (Эдисон, Королев, братья Райт). Я сам предприниматель, поэтому мне всегда интересны истории ярких личностей, которые добились многого и трансформировали целые отрасли (Форд, Брэнсон, Джобс).
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Часто, когда ставят вопрос «или-или», можно найти компромиссное решение. Наверное, правильным будет ответить: «когда общественное благо касается большего количества человек». Но обязательно ли жертвовать чьим-то благом? Иногда — да, но не всегда.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Лидерство — это не какой-то «стандарт» или норматив, по которому определяют «лидер ты или нет». Поэтому говорить о «пяти самых полезных книгах для лидера», по моему мнению, неправильно. Читать точно полезно, а вот что читать — выбор каждого. Важно оценить, каких знаний, компетенций тебе не хватает, и, исходя из этого, выбирать книги. А что для тебя важно сегодня — выстраивание бизнес-процессов в компании, развитие креативности мышления или улучшение взаимоотношений с родными — решать тебе. Это все про лидерство.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Мои вопросы к администрации города и мэру носят скорее «рабочий» характер. Полезнее предлагать решения. Главный капитал — это люди, поэтому самое важное, на мой взгляд, предложение для мэра города заключается в создании комплексной системы отбора и развития сотрудников администрации. Это не простая задача, она не даст «быстрых побед». Но, собрав правильную команду, можно добиться невероятных результатов.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Мир, который создаю вокруг себя я сам.
- Что такое истина для вас?
— Понимание многогранности этого понятия. Как известно, у каждого истина своя. Важно уметь смотреть на вещи глазами других, но сохранять свою позицию.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/159746-intervyu-s-osnovatelem-proekta-sneyl-aleksandrom-deryabinym
С его мыслями на данный вопрос прям вот на все 100% согласен!