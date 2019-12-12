Игорь Андреев: «Главная боль для меня — предательство элит и умышленная ликвидация СССР»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 13-я
Будущий кадровый офицер Игорь Андреев родился в 1964 году в Оренбургской области. Большую часть жизни посвятил военной службе — в ВС СССР, КГБ СССР, ФСБ России. После увольнения работал в Центробанке и группе компаний «Хейнекен» в России. В 2014 году переехал в Волгоград. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает об истине, главной «боли» своего поколения и цитирует Стругацких.
Игорь Андреев, 55 лет, заместитель генерального директора по общим вопросам и безопасности ООО «Лакки». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Волгоградскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Жизнь и история как часть жизни — не терпит сослагательного наклонения. Я родился и вырос в социалистической реинкарнации Российской империи — СССР. Главная боль для меня — предательство правительственных элит и умышленная ликвидация СССР, вопреки мнению народа.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Личный пример и честность отношений, уважение к окружающим, плечо помощи (любой и в любое время) на всю жизнь.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Я офицер, и этот поступок я совершил. Защищал свою Родину с оружием в руках.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Надеюсь, вызовет только улыбку… Участие в конкурсе «Лидеры России». При наличии трех высших образований: инженерного, юридического и экономического, судьба ввергла в пучину четвертого. Кроме того, добавилось очень большое количество дополнительных активностей.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Создание основ и принципов Российской империи Екатериной Великой.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Борьба с террористами, с агрессором, завоевателем… Только вопрос поставлен некорректно. «Пожертвовать» — невалидный термин в этом случае. Я бы предложил — минимально возможные потери с максимально возможным результатом.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Пять — нереально. Надо иметь широкий кругозор, широкий круг интересов, знать и уметь много делать самому. Одна книга в 2—3 дня или как минимум в неделю. Перечень приоритетных авторов у меня лично выходит за 500. На данный момент по авторам: Стругацкие (на постоянной основе), Соловьев Владимир Сергеевич, Юваль Ной Харари, Спицын Евгений Юрьевич, Вавилова Елена Станиславовна.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— У меня слишком много знаний на тему формирования бюджета. Кроме того, мой город относится к проблемным «моногородам» и не в состоянии сам себя содержать. Поэтому для главы города у меня не вопрос, а пожелание: «Разбейся в лепешку, но сделай максимально возможное для людей».
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!». «Пикник на обочине», Стругацкие.
- Что такое истина для вас?
— Я материалист (последователь материализма в философии), и «истина» для меня — объективное знание, которое соответствует действительности и не зависит от оценочного мнения познающего. Это абстрактное понятие, существующее в человеческом познании в данный момент времени. Истину невозможно описать словами, так как наш язык сильно ограничен. Ее нельзя увидеть или пощупать, ее можно осознать или постичь. Истиной может именоваться само знание и понятая действительность.
Установить истинность утверждения помогают вспомогательные критерии — метод ее проверки и обоснования. Это объективность, конкретность, общественная практика, соответствие законам природы, логичность, ясность. Главным критерием истины (ИМХО) считаю не само знание, а возможность применить его на практике: все что подтверждается — верно, опровергается — ложно.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
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