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«Добрая волна» захлестнула Казань

23:46, 02.12.2019

Вместе с юными талантами на сцену вышли звезды российской эстрады — Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка и М-Band.

«Добрая волна» захлестнула Казань

Сегодня в Казани прошел гала-концерт III Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», на котором представили лучшие номера конкурса и назвали имена победителей в четырех номинациях: «Музыка», «Хореография», «Игра на инструменте», «Сценическое искусство». Вместе с юными талантами на сцену вышли звезды российской эстрады — Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка и М-Band. Все вырученные с гала-концерта средства направят 13-летнему Айрату Зайнетдинову — мальчику-сироте купят мощный слуховой аппарат.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
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