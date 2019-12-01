Владимир Дехтярев: «Американская толерантность слишком влияет на хоккей. Так быть не должно, это жесткая игра»

Комментатор НХЛ — о расистских скандалах в лиге и о том, как дела у россиян за океаном

Два месяца минуло с начала нового сезона в Национальной хоккейной лиге, и, судя по последним событиям, США и Канаде наскучило просто смотреть хоккей — пошла целая волна увольнений и скандалов, поводом для которых послужили либо истории десятилетней давности, либо неосторожные высказывания. Об этом, а также о делах вратарей Бобровского и Василевского, форвардов Кучерова и Радулова и других «наших» за океаном в своей новой колонке рассуждает глава хоккейного отдела «Советского спорта», комментатор матчей НХЛ на «Яндекс» и постоянный эксперт «Реального времени» Владимир Дехтярев.

«Раздувать скандалы из историй 11-летней давности — это нехорошо»

В последние недели в НХЛ наблюдается нездоровая ситуация со скандалами вокруг тренеров с «историями из прошлого». А до того в похожей ситуации был уволен популярный телеведущий Дон Черри.

Я считаю, в хоккее не место вот таким обидам и жалобам на какие-то истории с тренерами. Тут надо либо играть, либо завязывать с хоккеем. На мой взгляд, вся эта ситуация не очень хороша для всех. Сейчас ее раскручивают национальные меньшинства, и мне не совсем понятно, зачем тогда вы вообще в хоккей пошли, всем же известно, что это достаточно жесткая игра.

Американская толерантность, к которой они шли достаточно давно, начинает влиять на хоккей — все эти ЛГБТ, радужные цвета... Мне кажется, в хоккее так быть не должно. А если сейчас копаться и разбирать то, что там было когда-то, то можно, наверное, обнаружить, что и Майк Кинэн 11 лет назад ударил кого-то из игроков, это вполне возможно, учитывая его нрав.

Мы помним недавнее увольнение с телевидения Дона Черри. Но ведь, по большому счету, он сказал то, что сказали бы многие из нас — что в стране становится много эмигрантов, которые не уважают местные ценности. То есть он сказал то, что боятся произносить вслух другие.

Фото allhockey.ru

Дон Черри, по большому счету, сказал то, что сказали бы многие из нас — что в стране становится много эмигрантов, которые не уважают местные ценности

Что касается скандала вокруг Билла Питерса, то я не думаю, что он так уж сильно повлиял на ситуацию в команде. Дела у «Калгари» складывались не самым лучшим образом, и игроки были не очень довольны тренером. Там уже и Джонни Годро хотел уходить, и несколько других игроков. Кого-то и вовсе хотели выставлять на драфт отказов. Так что, скорее всего, этой ситуацией воспользовались как формальной причиной расстаться с тренером.

Неуверенная игра Бобровского и Василевского — это вопросы к главным тренерам «Флориды» и «Тампы»

Сейчас назревают претензии и вопросы от тренеров к обоим нашим звездным вратарям в НХЛ — Сергею Бобровскому и Андрею Василевскому.

На самом деле здесь несколько факторов. Во-первых, для Бобровского это новая команда. А во-вторых, я думаю, Джоэлю Кенневилю (главный тренер «Флориды», — прим. ред.) стоит в первую очередь заняться своей обороной, а не валить все на Бобровского, когда у тебя на пятаке проваливается вся команда.

Давайте вспомним последний гол Овечкина, когда сразу четверых игроков «Флориды» Александр оставил в дураках — это было просто посмешище. Какие тут могут быть вопросы к Бобровскому? Например, Дейв Типпетт пришел в «Эдмонтон», и вот пожалуйста — в обороне более-менее порядок. То есть тренеру надо и с себя спросить, а не только с игроков.

Это общая проблема, все надо решать в комплексе — и игру в обороне наладить, и Бобровскому понять систему игру «Флориды».

Что касается Василевского, то сейчас вся «Тампа» играет не лучшим образом. В прошлом сезоне работа у Андрея была, но ее было не так много, в этом же году совершенно другая нагрузка, совершенно другая «Тампа», совершенно другая оборона. Отсюда и проблемы.

Я как раз комментировал матч «Вашингтон» — «Тампа», и у меня больше вопросов было к главному тренеру Джону Куперу, который в какой-то момент совершенно потерялся и не знал, что делать. Он не знал, как при счете 3:1 остановить «столичных», когда те побежали вперед отыгрываться. Может быть, это все-таки вопрос к тренеру? Когда ты ведешь в счете 3:1, надо все-таки доводить матч до победы.



Да и если вспоминать провал в прошлом плей-офф, то я считаю это тренерским поражением. И то, что сейчас происходит в команде, — это тренерская проблема. Есть информация, что и внутри коллектива сейчас не все хорошо — игроки разделились на несколько групп. И в том числе отсюда идет непонимание между игроками.

Это проблема, которую Куперу надо решать как можно быстрее, или он останется без работы.

«У Гусева отличные шансы добраться до второго звена. Свои деньги он отрабатывает»



Никита Гусев стал выглядеть на льду намного увереннее по сравнению с началом сезона, и дело тут не только в том, что он понял, как играет его «Нью-Джерси».

Ему стал доверять Джон Хайнс, он дает ему больше игрового времени, и игрока это окрыляет. То есть Никите дали столько игрового времени, сколько он заслуживает, и это большой плюс. Хайнс наконец-то понял, что надо требовать от Гусева.

Правда, в целом у команды опять-таки есть проблемы и в обороне, и во вратарской линии. Но я думаю, что Гусев отрабатывает те деньги, которые за него заплатили. Все у него будет в порядке, просто ему было нужно время, чтобы адаптироваться и понять этот хоккей.

Он уже периодически выходит в первой спецбригаде большинства и при определенном раскладе может получить повышение и до второго звена. Тем более что там непонятная ситуация с Тейлором Холлом — его могут обменять.



Фото nhl.com

Гусев отрабатывает те деньги, которые за него заплатили. Все у него будет в порядке, просто ему было нужно время, чтобы адаптироваться и понять этот хоккей

Александр Радулов тоже наконец разыгрался. И здесь поначалу была та же проблема, что и у «Тампы». Вы посмотрите, как команда играла в начале сезона — тогда уже пошли разговоры, что Джима Монтгомери могут уволить. Сейчас же «Даллас» постепенно выходит на тот уровень, которого от него ждут. Претензии не только к Радулову. Александр старается, он играет, бежит и это один из самых активных игроков «Далласа».

Скоро все будет в порядке, закончились эти стартовые 20 матчей, и теперь начнется игра. Вот сейчас будет понятно, кто в каком состоянии и как будет играть.

Сдал Кучеров? «Тампе» пора подыскать нового тренера

Не такой яркий сезон проводит и другой наш хоккеист «Тампы» Никита Кучеров, у которого пока 9 шайб. Считаю, это проблема общекомандных действий. Я откомментировал не один матч «Тампы», и вроде бы команда все делает правильно, но не всегда все получается — вот в чем вопрос. Не получается не только у Кучерова. Было огромное количество травмированных игроков, теряли Стэмкоса, сам Никита не играл какое-то время. Пока еще ни разу в этом сезоне «Тампа» не сыграла в своем оптимальном составе. Вопросы тут надо задавать не только Кучерову.

Вот вчера (матч с «Вашингтоном 3:4, — прим. ред.) Сергачев удаляется на ровном месте, и Овечкин реализует численное преимущество. Разве Кучеров был в этом виноват?

Значит, тренеру нужно решать этот вопрос, ведь он должен быть психологом и понимать, что происходит с командой. Купер, похоже, не очень понимает. Это как в прошлом сезоне — он не уловил момент, когда команда посыпалась в Кубке Стэнли. Может быть, пора «Тампе» подыскать нового тренера? Ведь сколько уже с ним команда выступает и никак не доберется до трофея. Я думаю, этот сезон ему еще дадут доиграть, но если ничего не выиграет, то с тренером будут расставаться. Наверное, пришла пора.

Фото nhl.com

Не такой яркий сезон проводит и другой наш хоккеист «Тампы» Никита Кучеров, у которого пока 9 шайб. Считаю, это проблема общекомандных действий

«Панарину надо заканчивать игры в политику»

Тёме Панарину я бы посоветовал заканчивать играть в политику, это не его дело. Его дело играть в хоккей — у него это хорошо получается. Да, пошел небольшой спад, вчера в игре с «Бостоном» он не выручил. Но один Панарин не может тащить на себе всю команду. Все-таки Артемий— немножко не Драйзайтль и не Макдэвид, который иногда и в одиночку вытаскивает. Такие спады бывают, это нормально.