Роспотребнадзор: в Татарстане все зараженные корью отказывались от прививок
Татарстанское управление Роспотребнадзора РТ сообщило, что с начала 2019 года в республике зафиксировано всего семь случаев заболевания корью. Все случаи связаны с отказами от прививки.
Согласно сообщению ведомства, один человек заболел в Набережных Челнах и шестеро в Казани.
«Ни один завозной случай кори не получил распространения на территории Республики Татарстан в связи со своевременным проведением противоэпидемических мероприятий», — подчеркивается в релизе.
Отмечается, что в этом году корь в Татарстан завезли из Москвы, с Украины и из Таиланда.
В прошлом году в республике было зарегистрировано 12 случаев заболевания, из них два случая в Казани и 10 случаев в Челнах.
Напомним, что из-за слухов об эпидемии кори в Казани выросли цены на вакцину. Роддом №1 даже приостановил программу партнерских родов.ОбществоМедицина Татарстан
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