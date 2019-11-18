Роспотребнадзор: в Татарстане все зараженные корью отказывались от прививок

Татарстанское управление Роспотребнадзора РТ сообщило, что с начала 2019 года в республике зафиксировано всего семь случаев заболевания корью. Все случаи связаны с отказами от прививки.

Согласно сообщению ведомства, один человек заболел в Набережных Челнах и шестеро в Казани.

«Ни один завозной случай кори не получил распространения на территории Республики Татарстан в связи со своевременным проведением противоэпидемических мероприятий», — подчеркивается в релизе.

Отмечается, что в этом году корь в Татарстан завезли из Москвы, с Украины и из Таиланда.

В прошлом году в республике было зарегистрировано 12 случаев заболевания, из них два случая в Казани и 10 случаев в Челнах.

Напомним, что из-за слухов об эпидемии кори в Казани выросли цены на вакцину. Роддом №1 даже приостановил программу партнерских родов.