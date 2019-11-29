Минздрав Татарстана объяснил, зачем в больницах начали требовать справку о сделанной прививке от кори

Министерство здравоохранения Татарстана разъяснило, почему во всех больницах и клиниках требуют справку, которая подтверждает, что человек сделал прививку от кори.



«25 октября 2019 года вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан М.А. Патяшиной №3. На основании Постановления главного санитарного врача Республики Татарстан Министерством здравоохранения РТ был издан приказ №2183, согласно которому ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию при наличии сведений о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител, — говорится в сообщении Минздрава РТ.

Справки для прохождения в учреждения требуют для недопущения возникновения групповых очагов инфекции и распространения этого заболевания среди населения, а также защиты ослабленных пациентов больниц от заболевания кори. Сделать прививку от кори можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.



Отмечается, что в Татарстане вспышки кори нет, тогда как в целом по России и Европе уровень заболеваемости повышен.



Ранее татарстанское управление Роспотребнадзора сообщило, что с начала 2019 года в республике зафиксировано всего семь случаев заболевания корью. Все случаи связаны с отказами от прививки.