Фотомарафон «100-летие ТАССР»: ЦАГИ, филиал № 1, лаборатория статических испытаний, 1942 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 97-я

Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) переехал в КАИ в 1941 году. По принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло» казанские ученые получили возможность работать с великими умами той эпохи, включая Мстислава Келдыша, одного из отцов-основателей отечественной космонавтики.

Научная работа в КАИ продолжалась во время войны, не останавливаясь ни на минуту. Чего только стоит тот факт, что в Казани в 1941 — 1943 годах работала единственная аэродинамическая труба в Советском Союзе. Именно поэтому часть ЦАГИ осталась здесь, а не поехала в Новосибирск, который был конечным пунктом назначения этого института. Впоследствии часть ученых, эвакуированных еще во время войны и осевших в Сибири, стали корифеями академгородка Новосибирска.

Фото. Испытание модели самолета Пе-2 в аэродинамической лаборатории КАИ. 1944. Фото из фондов музея КНИТУ-КАИ

Мстислав Келдыш в ту пору уже был большим ученым, но в момент приезда в Казань его вместе с семьей (и с четырехмесячным сыном) поселили в спортзале. Уголки для семей были перегорожены простынями. Чуть позже семья получила комнату в Доме профессоров Казанского авиационного института — и Мстислава Всеволодовича практически не видела. Он в ту пору мог прилетать в Казань только на несколько дней. В эти годы он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении.

Мстислав Келдыш, около 1942 года. Фото из фондов Музея КНИТУ-КАИ.

Мало того, что здесь некоторое время работал Мстислав Келдыш, эту казанскую лабораторию посещали авиаконструкторы А.Н. Туполев и В.М. Петляков, руководившие продувками моделей своих самолетов. После гибели В.М. Петлякова в январе 1942 строительство самолетов Пе-2 курировал лично А.Н. Туполев. Андрей Николаевич дважды приезжал в КАИ и был в аэродинамической лаборатории в декабре 1943 года и в апреле 1944 года. Там он наблюдал за испытаниями Пе-2.

Научная работа этим не заканчивалась: в КАИ исследовали не только аэро- и гидродинамику, но и разрабатывали взрыватели, трудились над усовершенствованием моторов, изучали трофейные немецкие танки. Коллектив кафедры авиадвигателей под руководством Сергея Румянцева исследовал использование отходов химического производства в качестве топлива для автомобильных и авиационных двигателей. В итоге значительную часть автотранспорта республики перевели на эти отходы вместо дефицитного топлива.

Гвардейский миномет «Катюша». Казань, 1942 год. Фото из фондов Музея КНИТУ-КАИ

А еще с осени 1941-го по весну 1942-го здесь экспериментально собирали «катюши» из деталей и узлов, изготавливавшихся на заводах ТАССР. Позже этот опыт был использован, когда в Горьком началось серийное производство «катюш».

Людмила Губаева