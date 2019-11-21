Роман Шаронов: «Рубин» хорошо знает «Зенит», информации у нас достаточно»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом» и оценил игру сборной России по футболу.

— Роман Сергеевич, как команда провела паузу, как готовилась к предстоящему матчу?

— Для нас хорошо, больше времени на подготовку. Некоторые игроки уезжали в сборные, но их не так много, поэтому мы продуктивно провели этот цикл, несмотря на погоду.

— Все вернулись здоровые?

— Да, все хорошо.

— Из-за дисквалификации будут отсутствовать Зурико, Зуев, Ташаев. За счет кого и как играть с «Зенитом»?

— Я всегда говорил, что команда не состоит из 11 игроков стартового состава, команда состоит из игроков, которые каждую минуту готовы выйти на поле и провести максимально качественно то количество времени, которое им будет выделено. Это и есть лицо команды, поэтому у нас с этим проблем не должно быть.

— Вы пришли с плашкой в руках. На что делаете акцент?

— Это стандарты. У нас по циклу сегодня стандарты. Мы «Зенит» хорошо знаем, у них есть, повторюсь, свой стиль игры, поэтому информации достаточно. Тем более что мы с ними сыграли уже одну игру в чемпионате.

— В сборной России много игроков «Зенита». Как оцените последние игры сборной и игроков будущего соперника в частности?

— Если брать игру с Бельгией, то она дала нам информацию, куда двигаться. Про Сан-Марино говорить смысла нет, потому что там любители играют. Более детально национальную команду оценит тренер внутри коллектива. Понятно, что по игрокам «Зенита» у нас есть информация не только по сборной, они играют достаточно много игр, — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.