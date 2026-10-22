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УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

21:19, 22.10.2026

Казанский клуб обыграл московский клуб МБА

УНИКС одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Фото: Реальное время

Казанский УНИКС обыграл московский МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 83:56. Для казанцев это пятая победа в сезоне.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Брендан Адамс — 16 очков, пять подборов и пять передач. У МБА отличился Данил Певнев — 16 очков, семь подборов и один перехват.

Ранее сообщалось, что УНИКС добыл самую крупную победу над «Зенитом» в истории Единой лиги ВТБ. Встреча на паркете «Баскет-холла» завершилась со счетом 95:60. За счет чего казанцам удалось разгромить соперника — в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова

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