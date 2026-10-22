«Зенит-Казань» победил «Оренбуржье» в чемпионате России

Для казанцев это был первый матч в новом сезоне чемпионата страны

Казанский «Зенит» обыграл «Оренбуржье» в матче второго тура чемпионата России среди мужских команд — 3:0 (25:13, 24:26, 28:26). Встреча прошла в Оренбурге. Для казанцев это был первый матч в новом сезоне чемпионата страны.

У «Оренбуржья» теперь одна победа и одно поражение. В третьем туре 25 октября «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо-ЛО», а «Оренбуржье» в тот же день встретится с нижегородским «Горьким».

Ранее сообщалось, что «Зенит-Казань» примет участие в Суперкубке России в конце декабря. Также среди участников турнира «Динамо», «Зенит» СПБ и «Белогорье».

Алсу Сабирзанова