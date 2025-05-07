Банк России опубликовал курс валют на четверг, 8 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 8 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,1 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро вырос на 0,23 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,86 рубля;
- евро — 92,14 рубля;
- юань — 11,18 рубля.
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