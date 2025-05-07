Дефицит бюджета России в 2025 году составил 3,23 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

По данным Минфина России, дефицит федерального бюджета за январь — апрель 2025 года предварительно составил 3,23 трлн рублей. Это на 2,09 трлн рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом сообщили ТАСС.

Объем доходов бюджета за первые четыре месяца текущего года составил 12,2 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время расходы увеличились на 20,8% и достигли 15,5 трлн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основной причиной дефицита стало опережающее финансирование расходов в начале года и снижение поступлений от нефтегазового сектора. Однако Минфин уверен, что это не скажется на выполнении целевых параметров структурного баланса бюджета на весь год.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета России за январь — март текущего года составил 2,2 трлн рублей. По словам главы государства, увеличение дефицита связано с ростом расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Фартыгина