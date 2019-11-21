В Казани в третий раз вручат премию «Реальный рейтинг»

29 ноября пройдет третья церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг».

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. С 2017 года премия уже успела завоевать авторитет в бизнес-сфере — благодаря прозрачности определения номинантов и масштабу охвата.

Точка сбора бизнес-элиты



Церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг» проходит ежегодно. Здесь собираются представители крупнейших компаний Приволжского Федерального округа. Мероприятие становится точкой притяжения бизнес-элиты Татарстана и ПФО: здесь встречаются единомышленники и конкуренты, выстраиваются деловые отношения, завязываются продуктивные знакомства.



Борис Любошиц, член генсовета «Деловой России», председатель правления ООО «Аудит Груп», член экспертного совета премии «Реальный рейтинг»: — На мой взгляд, основной смысл этого мероприятия — организация площадки для общения представителей разных бизнесов между собой. И не просто представителей бизнесов, а лидеров направлений. Люди здесь делятся тем, что у них происходит, своими открытиями и планами. Я вижу здесь параллель с научной конференцией, но с поправкой на бизнес-среду. Конечно, приятно получить награду, но гораздо интереснее увидеть, кто и что делает, что нового происходит на рынке, увидеть, что ты не один.

Методика определения номинантов: прозрачность, полезность и уникальность

Лидеров в девяти отраслях бизнеса определяют аналитики и независимые эксперты. Методика определения номинантов уникальна, она разработана аналитической службой «Реального времени» и основывается исключительно на количественно измеренных финансовых показателях, доступных для изучения.

В критериях отбора — размер активов компании, объемы ее выручки, чистая прибыль, рентабельность и объем уплаченных налогов. Статистические веса этих показателей определены с учетом их значимости в аналитической формуле. Премия «Реальный рейтинг» по праву является достоверной и непредвзятой, она призвана выявить самые крупные и самые эффективные предприятия Поволжского Федерального округа.



В состав экспертного совета входят: генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров; член генерального совета «Деловой России», председатель правления ООО «Аудит Груп» Борис Любошиц; президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков; заместитель председателя правления «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров; вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

Владислав Кочетков, президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ»: — «Реальный рейтинг» интересен тем, что формируется по понятным и прозрачным показателям, обеспечивая объективную картину состояния регионального бизнеса. Тут нет надуманных номинаций в стиле «Компания с самым красивым видом из офиса», потребитель информации получает адекватный расклад по лидерам в тех или иных отраслях и регионах, видит фактические достижения и тренды. Как представитель финансовой компании, я, конечно, изучаю «Реальный рейтинг» при составлении планов развития, изучении потенциальных контрагентов. Сама церемония награждения также смогла стать значимой площадкой для формирования системы контактов среди представителей бизнеса.

Номинации и номинанты

Главным событием вечера будет награждение победителей премии «Реальный рейтинг». В этом году она будет вручаться по девяти номинациям: IT-компании, автодилеры, пищевая промышленность, продуктовый ретейл, розничная торговля, сельское хозяйство, телекоммуникация и связь, фармакологическая промышленность и строительство жилых зданий.

В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из 9 номинаций. В топ-90 входят 23 предприятия из Татарстана, этот регион уверенно лидирует по количеству номинантов. На втором месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 15 номинантов. «Бронза» у Башкортостана — 13 местных предприятий номинированы на «Реальный рейтинг». С небольшим отставанием от нее на четвертой строке идет Самарская область, «прописку» в которой имеют 11 номинантов деловой премии. Замыкают пятерку регионов-лидеров Саратовская область и Республика Мордовия: в каждом из этих субъектов зарегистрировано по 6 номинантов премии «Реальный рейтинг-2019».

Также в этот вечер состоится награждение по единственной межотраслевой номинации от стратегического партнера премии — электронной торговой площадки Onlinecontract. Награды получат две компании за достижения в области закупок — «Заказчик года» и «Поставщик года».

Также в этот вечер состоится награждение по единственной межотраслевой номинации от стратегического партнера премии — электронной торговой площадки Onlinecontract. Фото Олега Тихонова

Борис Любошиц, член экспертного совета премии «Реальный рейтинг», считает, что количество номинаций в премии играет не главную роль. Важнее то, насколько понятен выбор победителей:

— На мой взгляд, не принципиально, как называется номинация. Потому что предприниматели — все взрослые, ответственные люди, и требовательнее всего мы относимся к себе сами. И оценки мы выставляем себе сами. В номинациях важно, чтобы принцип выбора победителей был понятен и прозрачен. Это очень важно. Неважно, победил я или еще кто-то, но важно, каким образом это считается.



Марат Сабиров, директор филиала ИК «Фридом Финанс в Казани», предлагает ввести еще одну номинацию:

— Я, как представитель инвестиционной компании, как человек, который уже больше 10 лет живет фондовым рынком, скажу, конечно, что не хватает номинаций «Лучшая инвестиционная компания» и «Лучшая управляющая компания». Сейчас наша индустрия переживает, пожалуй, лучшее время с момента формирования в 90-х годах. Приток физических лиц на фондовый рынок рекордный. Этому способствуют меры поддержки ЦБ в виде ИИС, по которым можно не платить налоги, а также конъюнктура экономики, которая позволяет ЦБ снижать ставки, при этом делая неинтересными депозиты в банках.

Церемония награждения

Вручение премий станет кульминацией вечера. Победителям вручат статуэтки работы дизайн-студии Garage Factory. Концепция статуэток разработана специально для «Реального рейтинга» и в ней важна каждая деталь. Дамир Аитов, основатель дизайн-студии, рассказал о выборе материалов:

— Металл, дерево, бетон и стекло — четыре материала, на которых основывается современная жизнь. Были мысли применить в дизайне статуэтки их все, но наиболее подходящими под концепцию премии мы сочли бетон и стекло. Бетон олицетворяет надежный фундамент и основательность, а стекло — прозрачность. И прозрачность выбора, и прозрачность отношений, и прозрачность расчета премии. Конечно, помимо материалов, важен и дизайн: именно он первичен.

Церемония станет своеобразным подведением итогов делового года. Здесь соберутся не соперники — «Реальное время» встречает на своей площадке друзей и коллег, радуется их успехам и уважает их труд. Независимый, непредвзятый и прозрачный механизм определения лауреатов премии позволяет надеяться на то, что у «Реального рейтинга» появятся новые горизонты и что через год мы снова станем одной из уникальнейших площадок делового нетворкинга в ПФО.

Борис Любошиц:

— Так мы создаем некое пространство для желающих соревноваться. И что очень важно — мы таким образом показываем пример тем, кто только приходит в бизнес, делает первые шаги. Показываем им, как люди стали лидерами, чего они добились. Есть и еще много вещей: и ответственность бизнеса перед обществом, и отношение к людям, и к своим сотрудникам, и к стране, и к будущему, основные принципы построения бизнеса. Очень много всего, что на таком примере можно показать тем, кто хочет или только начинает заниматься бизнесом.



Марат Сабиров: — Я глубоко убежден, что бизнес-издание такого уровня, как «Реальное время», вручая «Рейтинг», заботится о своем имидже, проводит большую работу по выявлению лучших компаний из разных сфер бизнеса. Доверие — это то, что сложно наработать и очень легко и быстро можно потерять. В данном случае «Реальный рейтинг» накопил значительный багаж доверия как потребителей, так и бизнеса за несколько лет своего существования. Методики оценки номинантов, качество самих номинантов, организация торжественной части — все на высшем уровне.