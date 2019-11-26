«Лидеры Реального Времени», Ильнар Гирфанов: «Очень важен эволюционный процесс изменения власти»

Ильнар Гирфанов родился в селе Нижняя Каменка Черемшанского района РТ в 1988 году. Закончил юрфак Казанского федерального университета. В 2012 году стал координатором корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ — готовил наблюдателей на выборы президента России в 2012 и в 2018 годах. С 2014 года руководил татарстанским отделением Ассоциации юристов России. В рамках нового спецпроекта «Реального времени» он поделился своими взглядами на жизнь, историю страны и ее будущее.

Ильнар Гирфанов, 31 год, замглавы Управления кадровой политики и образовательных проектов партии «Единая Россия», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Представлял Республику Татарстан.

Опросник разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.

подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.