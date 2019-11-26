«Лидеры Реального Времени», Ильнар Гирфанов: «Очень важен эволюционный процесс изменения власти»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов в рамках спецпроекта «Реального времени». Часть 1-я
Ильнар Гирфанов родился в селе Нижняя Каменка Черемшанского района РТ в 1988 году. Закончил юрфак Казанского федерального университета. В 2012 году стал координатором корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ — готовил наблюдателей на выборы президента России в 2012 и в 2018 годах. С 2014 года руководил татарстанским отделением Ассоциации юристов России. В рамках нового спецпроекта «Реального времени» он поделился своими взглядами на жизнь, историю страны и ее будущее.
Ильнар Гирфанов, 31 год, замглавы Управления кадровой политики и образовательных проектов партии «Единая Россия», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Представлял Республику Татарстан.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— История нашей страны наполнена совершенно различными страницами. Одни из них радостные и вызывают гордость за Отечество, другие — трагичные, наполненные печалью и скорбью. Я, как патриот своей страны, конечно, хотел бы вырвать трагические страницы истории. Но так как это невозможно, то, наверное, самое важное, что можно сделать — учесть уроки истории и понять, какие действия (или бездействие) привели к этому.
Основные причины, приводившие к трагедиям, — кризисы власти и управления на том или ином этапе истории. Это касается и истории древней Руси, когда распри и междоусобицы русских князей погрузили страну в трехсотлетний хаос. Это и период Смутного времени, когда молодое централизованное государство оказалось неспособным выстроить систему коммуникаций при принятии решений из-за распрей боярства и царской семьи. Это касается и 1917 года, когда власть оказалась неспособной трансформироваться и почувствовать глобальные изменения в системе общественного устройства. То же самое произошло в 90-е годы, когда власть оказалась слабой и неспособной управлять новым государством.
Поэтому очень важен эволюционный процесс изменения власти, умение чувствовать и понимать свое население, способность обновлять свои институты и людей. Конечно, нужно сказать, что в истории нашей страны огромное значение имеет место личности во власти. К сожалению, не всегда во главе нашей страны оказывались люди, способные управлять и принимать правильные решения. Большинство из них, думаю, знакомы читателям. К сожалению, действия этих людей привели к многим бедам.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Принципы воспитания детей закладываются в нас нашими родителями, семья является одним из главных институтов формирования личности. Те ценности, которые закладывают родители в процессе воспитания, становятся ориентиром их детей в жизни.
Мои главные ценности — это честность, порядочность и справедливость. Взрастить их в своих детях можно только в случае личного примера. Поэтому всегда нужно помнить о том, что дети впитывают наше поведение, наши слова, наши действия. И если ты хочешь воспитать честных, порядочных и справедливых людей, то ты и сам должен быть таким.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Очень легко рассуждать о том или ином героическом поступке ради страны, не будучи в той или иной ситуации. Я бы не хотел быть или казаться популистом и заявлять о том, что готов пожертвовать собой, своим благополучием или другими важными вещами ради страны. Но я точно знаю, что готов пожертвовать всем этим ради своей семьи — своих родителей, жены, детей.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Переезд в Москву. 30 лет я прожил в Татарстане, из них половину — в сельской местности, половину — в Казани. Я большой патриот своей республики, частица той культуры, которая определяет идентичность татарстанца. И переезд в другой город, в другую культурную среду явился для меня выходом из зоны комфорта, из привычной среды жизни.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Отмена крепостного права Александром Вторым в 1861 году. Считаю, это было прорывным достижением той эпохи. А может быть, и всей эпохи правления русских царей и императоров. Отважность и принятие на себя всей ответственности за реформу, которые проявил Александр II Освободитель, — для меня образец поведения сильной исторической личности.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Жизнь и права человека являются высшим благом! Я бы перефразировал этот вопрос по-другому: готовы ли пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага, но с одним условием: что в эти сто войдете вы, ваши родные, близкие и друзья. Согласитесь, теперь вопрос приобретает иной оттенок и звучит совсем по-другому для вас. Поэтому, принимая те или иные решения, нужно всегда это пропускать через себя, не абстрагироваться от ситуации и не принимать судьбы людей как сухие факты и цифры.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Борис Полевой — «Повесть о настоящем человеке», Стивен Киви — «7 навыков высокоэффективных людей», Юваль Ной Харари — «Sapiens» и «Homo Deus», Виктор Гюго — «Отверженные», Джон Кинг — «Лидер и племя».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Как вы видите программу благоустройства городских дворов? Когда во всех дворах нашего города будет приятно жить?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Мир всеобщего благополучия, справедливости и взаимопомощи.
- Что такое истина для вас?
— То, что ближе всего к объективной реальности и что отзывается не только в головах, но и в сердцах людей.
Опросник разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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