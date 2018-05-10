Гирфанов Ильнар Исрафилович
Общая информация
Родился 13 июля 1988 года в селе Нижняя Каменка Черемшанского района Республики Татарстан.
Образование:
2011 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
В 2011 — 2012 гг. – исполнительный директор Юридического Агентства «Аргумент».
С марта 2012 г. — руководитель правового департамента Научно-исследовательского центра «АБАДА».
С 2014 г. — председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
Общественная деятельность:
С 2012 г. — член правления Общероссийскогообщественного движения «Корпус „За чистые выборы“, координатор Корпуса наблюдателей „За чистые выборы“ в Республике Татарстан.
В 2013 — 2014 гг. — председатель совета молодых юристов при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России
С 2016 г. – председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам, общественному контролю и бщественной экспертизе.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, улица Татарстан, 55
- Телефон: (843) 223-07-83
- Email: ajurrt@mail.ru
- Сайт: www.alrf16.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018