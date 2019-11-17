Братья Азары еще до перерыва поставили сборную России на место

Победа над возглавляющими рейтинг ФИФА бельгийцами была важна для команды Станислава Черчесова не с турнирной точки зрения — обе сборные досрочно оформили выход в финальную часть Евро-2020. Любой результат, кроме победного, породил бы новую волну разговоров о том, что Россия остается чемпионом мира по товарищеским матчам и пробилась на юбилейный чемпионат континента только потому, что выступала в слабейшей отборочной группе. О том, как Дзюба и компания не только не уняли критиков, но, напротив, развязали им языки, в материале «Реального времени».

Драма в Леоне



На протяжении 20 лет скромная тогда даже по европейским меркам сборная Бельгии оставалась для советских футболистов удобным «клиентом» — мы бивали «красных дьяволов» и в товарищеских матчах, и в официальных. Кульминацией успеха стала игра групповой стадии на ЧМ-1970 в Мексике, когда дубль Анатолия Бышовца, за которого «клуб «Фиорентина», — по словам Владимира Высоцкого, — давал мильон», и голы Асатиани и Хмельницкого оформили самый крупный счет в истории противостояния отечественных мастеров с бельгийцами — 4:1. Видел поражение «дьяволов» от «советикос» и легендарный Camp Nou — именно на нем 1 июля 1982 сборная, которой рулил «триумвират» Бесков — Лобановский — Ахалкаци, с минимальным перевесом победила команду Ги Тиса на втором групповом этапе.

Роковым днем стало 15 июня 1986 года. Как и 16 лет назад, мундиаль принимает Мексика, и вновь жребий сводит СССР и Бельгию, на этот раз на стадии 1/8 финала. Сборная (фактически киевское «Динамо» под флагом сборной), восхитившая весь футбольный мир игрой, показанной против венгров и французов на групповом этапе, в первом раунде плей-офф должна была, нет, была обязана проходить, не заметив, бельгийцев, чудом выкарабкавшихся из слабой группы. Игру в мексиканском Леоне из-за большой разницы во времени показывают в записи, днем, но самые нетерпеливые в 4 часа ночи-утра ловят прямой радиорепортаж. Просыпается страна в шоке — наша великолепная дружина проиграла со счетом 3:4 и выбыла из турнира, на котором должна была стать главным его украшением (финал Евро два года спустя подтвердит, какого уровня были наши тогдашние мастера — последний привет от уходящей эпохи советского футбола).

Этому поражению никто не хотел верить — мы все основное время вели в счете, будущий обладатель «Золотого мяча»-1986 Игорь Беланов вколачивал голы один краше другого, а нам эти чертовы Шифо и Кулеманс забивали из метровых офсайдов (я специально пересмотрел эти голы — ВАРа на них не нашлось в то время)… Но чудовищная несправедливость свершилась — «дьяволы» пошли дальше, а мы вернулись домой. Это поражение стало единственной (но и самой болезненной) неудачей отечественной сборной в истории встреч с бельгийцами в советскую эпоху, а главным демоном и пособником «красных дьяволов» был назван шведский судья Эрик Фредрикссон, засчитавший эти проклятые голы. Когда четыре года спустя на итальянском ЧМ главный арбитр встречи СССР — Аргентина Фредрикссон выгнал с поля Бессонова и не увидел игру Марадоны рукой (еще одна «рука Бога») в площади своих ворот, имя шведа на одной шестой суши стало не просто нарицательным, а символом бранного слова.

Фото rusteam.permian.ru

Проклятие Фредрикссона

76-летний пенсионер Фредрикссон уже давно не судит, но его зловещая тень словно заколдовала наших соотечественников, на протяжении уже двух десятилетий ХХI века безуспешно пытающихся взять вверх над Les Diables Rouges. История взаимоотношений национальных дружин уже в российский период насчитывает пять игр, и все, чего смогли добиться наши соотечественники, — это развеселой ничьей 3:3 в «товарняке» на «Фиште», состоявшейся в рамках подготовки команды Черчесова к домашнему мундиалю. Тогда, в марте 2017-го, ворота будущих бронзовых призеров ЧМ-2018, кстати, поражали такие случайные в контексте сборной России персонажи, как Васин и Бухаров.

Пять матчей в российскую эпоху — четыре поражения россиян и одна ничья при соотношении мячей 6-12. Почти все поражения обидные и судьбоносные для нас. Первое — 14 июня 2002 года в японской Сидзуоке, опять на чемпионате мира, — запомнилось неплохой игрой подопечных Олега Романцева (с плохим исходом 2:3) и слезами юного Сычева, которого утешал его ровесник Кержаков. Следующего поражения пришлось ждать больше 8 лет — «дьяволы» у себя дома обыграли россиян в контрольном матче — 2:0. На ЧМ-2014 в Бразилии жребий опять свел две сборные в одну группу, и заполненная 70 тысячами болельщиков «Маракана» стала свидетельницей довольно унылой игры и предсказуемого поражения команды Фабио Капелло.

Ну а в последние годы был «Фишт и встреча ровно два года спустя. 21 марта 2019-го, Брюссель, еще один знаменитый стадион — «Руа Бодуэн», 50 тысяч зрителей, и встреча первого тура квалификации Евро-2020 Бельгия — Россия. Залихватское начало, когда уже к исходу четверти часа соперники обменялись голами Тилеманса и Черышева и… нараставшее с каждой минутой преимущество бельгийцев, оформленное дублем лидера хозяев Эдена Азара. Игра показала огромную разницу между одной из сильнейших сборных мира и европейским середняком, прыгнувшим на домашнем чемпионате мира выше головы.

Фото rfs.ru

«Крыша стадиона должна стать нашим союзником»

Так выразился Станислав Черчесов (с которым РФС на днях продлил контракт), отвечая перед матчем на вопрос о том, в чем шанс его сборной. «Первый шанс в том, что мы играем дома, второй в том, что знаем, с кем играем, а вот как все сложится, неизвестно», — продолжил свою мысль наставник. В отсутствие травмированных Головина (роль которого в поединке на «Газпром Арене» по замыслу тренера должен был сыграть Алексей Миранчук) и Черышева состав хозяев выглядел довольно необычно, а самым неожиданным звеном в нем стал занявший позицию левого защитника краснодарец Петров, уже на третьей минуте получивший «горчичник» за снос Мертенса.

По сравнению с мартовским матчем свои позиции в составе, вышедшем на изумрудный газон под раздвижной крышей, сохранили только Гилерме, Жирков с Джикией да Дзюба. Компанию им составили также Семенов и Фернандес в обороне, Зобнин и Оздоев в опорной зоне и Ионов с Миранчуком. Роберто Мартинес, чья команда в восьми матчах отборочного цикла пропустила единственный гол (от Черышева), свой состав по сравнению с мартовской встречей сохранил больше чем на половину, не только оставив главных звезд (а кто в его команде не звезда?) в лице Куртуа, братьев Азаров, Мертенса, но и усилив их сияние фигурами лучшего на сегодняшний день ассистента Английской премьер-лиги де Брюйне, расцветающего с каждым матчем в «Интере» Конте Лукаку и встреченного громовой овацией трибун экс-зенитовца Витселя.

На этот раз счет открыл не Лукаку (как было в трех последних матчах сборной Бельгии), а младший Азар, сместившийся вдоль линии штрафной в центр в сопровождении почетного эскорта, состоявшего из Фернандеса и вместе с бразильцем «смотревших футбол» Семенова и Оздоева, и пробивший Гилерме мощнейшим ударом в ближний верхний угол. Пушка Торгана выстрелила на 19-й минуте, а до этого хозяева отметились парочкой острых атак, в завершающей фазе которых, впрочем, они каждый раз нарушали правила.

Гол успокоил «Газпром Арену» и вынудил команду Черчесова играть с большей оглядкой на свои ворота — «с кондачка» забить голкиперу «Реала» не получилось, а класс элитного соперника приземлил хозяев и указал им на их место. Потребовался «план Б», но в том, что он у штаба Черчесова существует, в первом тайме возникли большие сомнения.

Гол вынудил команду Черчесова играть с большей оглядкой на свои ворота

«Красные дьяволы» тем временем полностью освоились на чужой территории, братья Азары стали фантазировать в российской штрафной как им заблагорассудится, а на исходе получаса матча уже старший брат нанес удар по воротам Гилерме (и тоже в ближний угол), с которым регулярно допускающий в последнее время косяки голкипер «Локо» справился.

Не лучшим образом с начала сезона в новом для себя клубе — «Реале» — действует и визави Гилерме — Куртуа, но россияне, даже чуть ли не в полном составе временами осаждавшие штрафную бельгийцев, совсем не беспокоили вратаря-гиганта ударами. Только на 35-й минуте Оздоев впервые побеспокоил Тибо сильным и точным ударом — голкипер был вынужден отбить мяч, причем перед собой, но первым к пятнистой сфере подоспел Вермален, а не Дзюба с Ионовым. К этому времени счет был уже 0:2 — двумя минутами ранее Азар-старший, получив в штрафной скидку с головы Лукаку, расстрелял беспомощного Гилерме.

К 40-й минуте хозяева бросили играть вообще. Де Брюйне и Эден Азар по-хоккейному вышли на единственного защитника, и «мозг» «Манчестер Сити» издевательски катнул хавбеку «Реала» между ногами несчастного Фернандеса — 0:3. Действительно пророчески прогнозировал Черчесов — разве что крыша и могла стать союзником его футболистов при полном отсутствии мастерства, без которого мериться силами с топ-сборными мира бессмысленно.

Бойата в майке Батшуайи, Россия, увы, в майках России

В принципе, не имело особого смысла и играть второй тайм после такого нокаута в первом. Мартинес и Черчесов произвели перестановки уже в первые минуты после перерыва — Батшуайи заменил травмированного Мертенса, Бакаев — Жиркова. Спартаковец сразу активно вошел в игру и дважды обстрелял ворота Куртуа (правда, во втором случае был зафиксирован офсайд). А потом случился анекдотичный случай, который стоит занести в хит-парад футбольных курьезов. Дело в том, что никакой Батшуайи на поле не появлялся — в футболке форварда «Челси» по ошибке персонала сборной Бельгии почти четверть часа играл… защитник Дедрик Бойата(!) Вот интересно, не возникла ли в этот момент в чьей-либо из причастных к судьбе нашей сборной голов мысль — а не опротестовать ли результат встречи ввиду этой «подмены»? Что же касается Мертенса, то его в реальности заменили на Тилеманса.

Желания забить гол престижа у наших было хоть отбавляй, но одного желания против мастеров недостаточно. Фото rfs.ru

Видимо, чтобы потрафить питерской публике, Черчесов заменил Зобнина на Кузяева — уровень обоих примерно одинаков, но Далер в «Зените» имеет несравненно меньше игровой практики, чем «железный» футболист основы «Спартака». На 65-й минуте хозяева впервые в домашнем матче(!) получили право на штрафной удар из опасной для гостей зоны, но Миранчук подал точно в руки Куртуа.

Желания забить гол престижа у наших было хоть отбавляй — в середине второй 45-минутки снова неплохо бил Оздоев, обострял Бакаев, Куртуа выронил мяч после навеса Ионова. Но одного желания против мастеров недостаточно — в первой же за тайм контратаке гости забили в четвертый раз: Лукаку вошел в штрафную и ударил в «любимый» Гилерме ближний угол — 0:4. Ко всем нашим бедам добавилась новая, которую мы не знали, пожалуй, никогда ни в советский, ни в российский период нашей футбольной истории: в России не осталось ни одного надежного вратаря для сборной. Впору идти на поклон к Акинфееву (как перед ЧМ произошло и с Игнашевичем). С другой стороны, голкипер ЦСКА часто допускает срывы именно в ключевых матчах финальной стадии футбольных форумов… Остается самому Станиславу Саламовичу вспомнить свое вратарское прошлое.

Это, конечно, шутка, а вот живой и осязаемый Батшуайи вслед за своей майкой появился на поле, и это было серьезно, как и то, что вышел он в своей, а не Бойатовой футболке. Решили наши парни и свою главную задачу — на 79-й минуте Джикия забил гол престижа (и свой первый в отборочном цикле), и публика пришла в дикий восторг — больше-то радоваться за весь матч ей было нечему. Нам же остается порадоваться за то, что мы без проблем решили главную задачу — вышли в финальную стадию Евро-2020. Через несколько дней поболеем за Дзюбу и, вполне вероятно, порадуемся, если наш богатырь наколотит сан-маринским «карликам» столько мячей, сколько потребуется, чтобы стать лучшим снайпером квалификации.

Ну вот, пожалуй, и все. В остальном, наше место… ну примерно там, куда определял подельника герой Евгения Леонова из «Джентльменов удачи», сидящий в тюремной камере. В раздутом деньгами, интригующем по сюжету, но погрязшем в судейских и прочих скандалах чемпионате уровень игроков неуклонно падает. Единственные светлые головы (потому что они играют за рубежом) Черышев и Головин отсутствовали, самая светлая голова РПЛ Миранчук в игру не попал, и бельгийцы, повторюсь, показали нам наш усредненный формат.

