«Нефтехимик» прервал свою суперсерию в Ярославле. Но сделал заявку на плей-офф

Будет ли новый победный рывок?

Нижнекамский хоккейный клуб стал главной сенсацией КХЛ в октябре и ноябре. Подопечные Вячеслава Буцаева побили клубный рекорд, одержав сразу десять побед подряд. При этом были обыграны ЦСКА, «Ак Барс», дважды СКА и другие команды-фавориты. «Нефтехимик» перед стартом сезона виделся одним из аутсайдеров Восточной конференции, и попадание команды в восьмерку лучших казалось многим более чем удовлетворительным результатом. В сентябре «волки» выглядели плохо и опустились на последнее место, но победный рывок позволил им расположиться среди лидеров Востока. О том, за счет чего нижнекамцам удалось стать грозой конференции и почему победная серия все-таки прервалась в игре против «Локомотива», — в материале «Реального времени».

«Нижнекамские горки»: 10 побед после 6 поражений

30 сентября «Нефтехимик» провел достойный матч в Казани, но все равно уступил во втором татарстанском дерби сезона. После этой встречи «Ак Барс» единолично возглавил Восточную конференцию, а нижнекамский клуб начал путь к низам турнирной таблицы, проиграв еще пять матчей подряд. В какой-то момент казалось, что отставка Вячеслава Буцаева неминуема. Середина октября — традиционно благоприятное время для смены тренеров в клубах Континентальной хоккейной лиги.

Но тренер не просто устоял, а продолжил гнуть свою линию. Еще в начале сентября мы писали о новом хоккее, который Буцаев прививал команде с первых игр сезона. «Нефтехимик» начал чемпионат, показывая довольно содержательную игру в атаке. Было очевидно, что хоккеистам команды нужно немало времени для того, чтобы перестроиться. Да и исполнителей высокого уровня, будем откровенны, в Нижнекамске не так много. Неожиданно выстрелил нападающий Павел Порядин, который забивал чуть ли не в каждом матче сентября. Очень уверенно начал сезон капитан команды Степан Захарчук, за которым закрепилось реноме главного грубияна КХЛ, но в форме «волков» он напомнил о себе, в первую очередь, в хоккейном плане.

Пожалуй, ключевыми матчами, после которых нижнекамские игроки поверили в себя, стали две октябрьские игры против СКА. Дома подопечные Буцаева выиграли со счетом 2:1, а в Санкт-Петербурге вырвали победу в серии буллитов (3:2). Затем «Нефтехимик» было уже не остановить: победы над «Северсталью», «Адмиралом», «Амуром»…

Нижнекамцы не только здорово проявили себя в атаке, но и заметно прибавили в обороне, играя системно. Это позволило обыграть и москвичей, и казанцев. Фото hcnh.ru

Перед ноябрьским перерывом «волкам» оставалось сыграть две домашние игры с лидерами обеих конференций — ЦСКА и «Ак Барсом». Казалось, что в одной из этих игр победная серия прервется наверняка. Но нижнекамцы не только здорово проявили себя в атаке, но и заметно прибавили в обороне, играя системно. Это позволило обыграть и москвичей (4:1), и казанцев (4:2). После перерыва на матчи сборных под горячую руку попалось московское «Динамо» (6:3), и число побед подряд стало круглым и красивым — 10.

«Победы живут несколько часов»

Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук так прокомментировал рекордную серию:

— Думаю, на нашу предсезонку вообще не стоило обращать внимание — для того и существуют выставочные турниры и матчи, чтобы с их помощью подготовиться к регулярному чемпионату, наладить сочетания в звеньях, проверить игровые связки. Поэтому я бы не придавал значения тем нашим неудачам. В начале сезона мы уже неплохо играли, но многие матчи проигрывали из-за того, что не реализовывали свои моменты. Команда продолжала гнуть свою линию, в дальнейшем появилась реализация, и отсюда — победы. Сейчас главное — продолжать выполнять установку тренера и выкладываться в каждой игре с первой до последней минуты, тогда все будет получаться.

Вячеслав Буцаев на послематчевых пресс-конференциях обычно хмур и серьезен. Таким же он оставался и после каждого нового выигранного матча. После сенсации в матче с ЦСКА он заявил следующее:

— Поймите, победы живут несколько часов. Завтра уже новый день, завтра новый этап работы.

Главное же, что бросилось в глаза во время десятиматчевой победной серии, это игра легионеров. Даже во время неудачных отрезков выделялись Мэтт Уайт и Зак Митчелл. В октябре — ноябре они прибавили и стали настоящими лидерами нападения. Защитник Райан Мерфи во время нижнекамской суперсерии выглядел настоящим универсальным солдатом, принося пользу и в обороне, и при подключениях в атаку. Руководство клуба не побоялось признать свои ошибки и заменить сразу двух канадских легионеров, совершенно не оправдавших ожиданий, фамилии которых многие болельщики «Нефтехимика» уже, наверное, даже не вспомнят. Зато на их месте в Нижнекамске появились финн Йонас Энлунд и швед Якоб Берглунд, которые внесли заметный вклад в победный рывок.

Константин Барулин словно переживает вторую молодость. Фото hcnh.ru

Не подвели игроки обороны. Дамир Шарипзянов и вовсе доигрался до вызова в сборную России. Выручали вратари — Константин Барулин словно переживает вторую молодость, а Александр Шарыченков здорово его страхует. Именно второй вышел на матч против ЦСКА, потому опасения за результат были. Но Александр пропустил всего один гол.

Игра в Ярославле: 0:6 после двух периодов и 3:0 — в третьем

Претендовать на победу в одиннадцатой игре подряд было чрезвычайно сложно по многим причинам. Во-первых, все серии когда-нибудь заканчиваются, а состав нижнекамского клуба все-таки не такой звездный. В тот момент, когда игра лидеров идет на спад, глубины скамейки «Нефтехимику» не хватает. Во-вторых, предстояла игра в Ярославле против «Локомотива», который со старта сезона лихорадит. Один из привычных фаворитов Западной конференции долгое время даже не попадал в зону плей-офф, а в сентябре последовала отставка канадского специалиста Крейга Мактавиша. Лишь в ноябре «Локо» закрепился на восьмом месте и теперь явно желает подняться повыше. Ну и в-третьих, на команду, набравшую такой победный ход, всегда настраиваются по-особому. Никто теперь не воспринимает коллектив Буцаева как аутсайдера и не хочет становиться его очередной жертвой, помогая устанавливать новые клубные рекорды нижнекамского хоккея.

Но в Ярославле для «волков» все пошло наперекосяк буквально с первых мгновений матча. Уже на 25-й секунде стартового периода Степан Санников броском с неудобной руки открыл счет. Антон Ландер и Денис Алексеев также отличились в стартовой двадцатиминутке, и команды ушли на первый перерыв при весомом преимуществе хозяев — 3:0.

На третью двадцатиминутку нижнекамцы вышли и сыграли так, что даже за итоговый результат стало не так уж и стыдно. Фото hclokomotiv.ru

За шесть с половиной минут второго периода «Локомотив» забил еще трижды, доведя счет до неприличных 6:0. После пятой шайбы тренерский штаб нижнекамцев заменил вратаря — вышел Барулин. Возможно, стоило сделать это раньше, так как Константин пропустил всего один гол, а в третьем периоде команда с ним в воротах буквально ожила. «Нефтехимик» после двух периодов уступал сопернику по броскам в створ ворот почти в три раза: 13 — 33. Однако на третью двадцатиминутку нижнекамцы вышли и сыграли так, что даже за итоговый результат стало не так уж и стыдно. Митчелл, Берглунд и Шиксатдаров довели разницу до трех шайб. Денис Казионов мог забивать и четвертый гол, но не попал в пустой угол ярославских ворот. Таким образом, уникальная серия «волков», длившаяся ровно месяц (с 14 октября по 14 ноября), прервалась на отметке в 10 побед.



Шанс для нового победного рывка

После игры Вячеслав Буцаев отказался комментировать то, что происходило в первых двух периодах, и похвалил подопечных за третий:

— Сегодня «Локомотив» во всех компонентах игры был сильнее нас, более заряженным на победу. По нашей команде могу сказать, что нам в зачет может идти только третий период. Остальные комментарии уже излишни.

— Повлияла ли на результат усталость команды после такой затяжной победной серии?

— О какой усталости можно говорить, если все находились в разных условиях? Был перерыв, и здесь все идет от настроя, головы и самоподготовки. Если ты выходишь неготовым играть с первых секунд, то будешь иметь большие проблемы. Еще раз скажу, что соперник в этом отношении был сильнее нас. И это одна из причин нашего поражения.

— В какой момент вы поняли, что в этом матче уже ничего не получится?

— Как это ничего не получится? Игра длится 60 минут. Да, после двух периодов мы проигрывали 0:6, но мы же не закончили в итоге 0:9 или 0:10, а сыграли 3:6.

Вячеслав Буцаев: «Если ты выходишь не готовым играть с первых секунд, то будешь иметь большие проблемы. Соперник в этом отношении был сильнее нас. И это одна из причин нашего поражения». Фото hcnh.ru

После поражения в Ярославле «Нефтехимик» переместился на пятую строчку в турнирной таблице, однако что до третьего места, что до восьмого — рукой подать. Плотность в таблице Восточной конференции настолько высока, что вряд ли тут что-то будет понятно вплоть до следующей паузы на игры сборных, которая состоится в середине декабря. До нее нижнекамцы проведут еще 8 матчей, при этом сразу 6 из них сыграют на своей площадке. Команда сделала серьезную заявку на плей-офф, теперь же «волкам» нужно закрепиться в кубковой зоне, чтобы не иметь проблем с выходом в розыгрыш Кубка Гагарина в самом конце регулярного сезона.