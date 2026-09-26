«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Ак Барса» единственную шайбу забросил нападающий Кирилл Семенов на 18-й минуте.
У «Металлурга» голы забили защитник Артем Минулин на 45-й минуте и форвард Даниил Вовченко на 48-й минуте.
Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет дома 30 сентября против «Барыса».
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