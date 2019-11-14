Степан Захарчук: «Нефтехимик» проигрывал из-за плохой реализации, сейчас все наладили»

Защитник и капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук прокомментировал рекордную десятиматчевую победную серию нижнекамской команды в КХЛ.

«Думаю, на нашу предсезонку вообще не стоило обращать внимание — для того и существуют выставочные турниры и матчи, чтобы с их помощью подготовиться к регулярному чемпионату, наладить сочетания в звеньях, проверить игровые связки. Поэтому я бы не придавал значения тем нашим неудачам.

В начале сезона мы уже неплохо играли, но многие матчи проигрывали из-за того, что не реализовывали свои моменты. Команда продолжала гнуть свою линию, в дальнейшем появилась реализация, и отсюда — победы. Сейчас главное — продолжать выполнять установку тренера и выкладываться в каждой игре с первой до последней минуты, тогда все будет получаться», — поделился с «Известиями» Захарчук.

Сегодня «Нефтехимик» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», начало матча — в 19.00 по мск.