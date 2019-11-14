Вячеслав Буцаев: «Нефтехимику» в зачет может пойти только третий период, комментарии излишне»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча с ярославским «Локомотивом» (3:6).

— Сегодня «Локомотив» во всех компонентах игры был сильнее нас, более заряженным на победу. По нашей команде могу сказать, что нам в зачет может идти только третий период. Остальные комментарии уже излишне.

— Повлияла ли на результат усталость команды после такой затяжной победной серии?

— О какой усталости мы говорим, если все находились в разных условиях? Был перерыв и здесь все идет от настроя, головы и самоподготовки. Если ты выходишь неготовым играть с первых секунд, то будешь иметь большие проблемы. Еще раз скажу, что соперник в этом понятии был сильнее нас. И это одна из причин нашего поражения.

— Какой момент в игре стал сегодня переломным?

— О каком переломе вы говорите?

— Скажем так, в какой момент вы поняли, что уже не получится ничего в этом матче?

— Как это ничего не получится? Игра длится 60 минут. Да, после двух периодов мы проигрывали 6:0, но мы же не проиграли 9 или 10:0, а сыграли 6:3. Мне не понятен ваш вопрос, — сказал Буцаев.