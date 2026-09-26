«Нефтехимик» разгромил «Барыс» со счетом 6:3 в Астане

Благодаря победе «Нефтехимик» поднялся на первую строчку Восточной конференции

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Астане завершилась со счетом 6:3.

У гостей шайбы забросили Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. Рафаэль Бикмуллин оформил ассистентский хет-трик. У «Барыса» отличились Гарретт Пилон, Семен Симонов и Алихан Омирбеков.

Благодаря победе «Нефтехимик» поднялся на первую строчку Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября «Барыс» дома сыграет со СКА, а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Адмиралом».

Напомним, матч между «Нефтехимиком» и «Барысом» должен был состояться 25 сентября, но была перенесена на субботу из-за национального траура в Казахстане.

Алсу Сабирзанова