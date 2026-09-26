«Нефтехимик» разгромил «Барыс» со счетом 6:3 в Астане
Благодаря победе «Нефтехимик» поднялся на первую строчку Восточной конференции
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Астане завершилась со счетом 6:3.
У гостей шайбы забросили Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. Рафаэль Бикмуллин оформил ассистентский хет-трик. У «Барыса» отличились Гарретт Пилон, Семен Симонов и Алихан Омирбеков.
Благодаря победе «Нефтехимик» поднялся на первую строчку Восточной конференции. В следующем матче 27 сентября «Барыс» дома сыграет со СКА, а «Нефтехимик» в гостях встретится с «Адмиралом».
Напомним, матч между «Нефтехимиком» и «Барысом» должен был состояться 25 сентября, но была перенесена на субботу из-за национального траура в Казахстане.
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