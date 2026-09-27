Источник: «Ак Барс» интересуется хоккеистом «Нэшвилла» из НХЛ

С такой информацией выступил хоккейный инсайдер

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Нэшвилла» Тайсон Джост с большой вероятностью перейдет в «Ак Барс». С такой информацией выступил хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

Джост находился на просмотровом контракте в «Нэшвилле». По данным Хайруллина, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вряд ли продлит соглашение с игроком.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть достаточно большая вероятность, что нападающий Тайсон Джост может оказаться в Казани. Он не попал в состав «Нэшвилла» на последний предсезонный матч и вообще принял участие только в одной игре. Судя по всему, просмотровый контракт в полноценный превращен не будет, — сообщил инсайдер.

Ранее «Ак Барс» расторг контракт с американским нападающим Кевином Хейсом, которого подписывал летом из НХЛ. Форвард успел провести за казанский клуб пять матчей, не набрав в них результативных баллов.

Зульфат Шафигуллин