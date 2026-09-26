Мбаппе покинет сборную Франции из-за травмы

Он получил повреждение в матче первого тура Лиги наций против Турции

Фото: Максим Платонов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет расположение национальной команды из-за травмы и отправится в мадридский «Реал». Об этом журналистам заявил главный тренер французов Зинедин Зидан, передает ТАСС.

Мбаппе получил повреждение в матче первого тура Лиги наций против Турции (1:0). Он открыл счет на 54-й минуте, после чего попросил замену из-за проблем с левым коленом.

— Дела идут не лучшим образом, я думаю, он вернется в расположение «Реала». Мы не будем рисковать, — сказал Зидан.

Мбаппе 27 лет. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебро ЧМ-2022. Ему принадлежит рекорд по голам на чемпионатах мира (22). В текущем сезоне за «Реал» он провел 8 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Алсу Сабирзанова