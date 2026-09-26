Коростелев: FIS должна допускать больше российских лыжников

FIS отстранила россиян в 2022 году

Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий за сборную Татарстана, надеется, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда увеличит число допускаемых российских спортсменов. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

— А что поменялось? По-моему, наоборот, у нас условия расширяются. Все двигается в нашу сторону, нежели от нас. Надеюсь, что будут допускать больше и больше ребят, — сказал Коростелев.

FIS отстранила россиян в 2022 году. В прошлом сезоне ряд атлетов получил право выступать в нейтральном статусе. На Олимпиаде в Италии выступили Коростелев и Дарья Непряева, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Ранее сообщалось, что FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА. В новой редакции запрет касается только спортсменов, добровольно заключивших контракт с вооруженными силами России и Белоруссии.

Алсу Сабирзанова