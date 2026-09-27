Российский фигурист Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Словакии

Итоговый результат россиянина оказался выше, чем у олимпийского чемпиона на ОИ-2026 в Милане

Российский фигурист Евгений Семененко занял первое место на турнире серии ISU Challenger «Мемориал Ондрея Непелы».

По сумме двух прокатов россиянин набрал 292,09 балла, в том числе 101,16 — за короткую программу и 190,93 — за произвольную. Второе место досталось итальянцу Даниэлю Грасслю (278,80), третье — олимпийскому чемпиону 2026 года Михаилу Шайдорову из Казахстана (272,75).

Михаил Шайдоров из Казахстана. взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

Итоговый результат Семененко в Словакии оказался выше, чем у победителя Олимпиады-2026. Напомним, олимпийский чемпион Шайдоров завоевал золото в Милане с суммой 291,58 балла.

Сейчас российские спортсмены допущены до участия в международных турнирах по фигурному катанию в нейтральном статусе.

Зульфат Шафигуллин