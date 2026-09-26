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УНИКС уступил «Парме» в первом матче регулярного чемпионата

20:06, 26.09.2026

Казанцы начали сезон с поражения от пермяков

УНИКС уступил «Парме» в первом матче регулярного чемпионата
Фото: Динар Фатыхов

УНИКС уступил «Парме» со счетом 88:97 в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Казани.

Самым результативным баскетболистом в составе УНИКСа стал Лука Шаманич с 23 очками. У «Пармы» больше всех очков очков за четыре четверти набрал Джеремайя Мартин — 19 очков.

Следующий матч регулярного чемпионата УНИКС проведет против «Динамо» из Владивостока 30 сентября.

Евгений Романов

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