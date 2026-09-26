УНИКС уступил «Парме» в первом матче регулярного чемпионата
Казанцы начали сезон с поражения от пермяков
УНИКС уступил «Парме» со счетом 88:97 в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Казани.
Самым результативным баскетболистом в составе УНИКСа стал Лука Шаманич с 23 очками. У «Пармы» больше всех очков очков за четыре четверти набрал Джеремайя Мартин — 19 очков.
Следующий матч регулярного чемпионата УНИКС проведет против «Динамо» из Владивостока 30 сентября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».