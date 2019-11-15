Тендеры Башкирии: проект платных парковок, новая развязка и фонтан на Советской площади

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Детский сад за 177 миллионов в Стерлитамаке

Основное государственное строительное ведомство Башкортостана — Управление капитального строительства — планирует потратить 176,6 млн рублей на строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 4А Западного жилого района Стерлитамака. О соответствующем электронном аукционе было объявлено 11 ноября. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 20-го числа, тогда же состоится и сам аукцион.

Здание детского сада будет двухэтажным, 66 на 49 метров, высота этажей составит 3 метра. Всего предполагается 12 групп для дневного пребывания детей. Работы должны быть начаты в течение семи дней с момента передачи генподрядчику стройплощадки. Завершат строительство до 30 ноября 2020 года. В декабре 2019 года должны будут вынести водопровод и канализацию, демонтировать ограждения и снести деревья, начать возводить коробку здания. Инженерные коммуникации должны быть готовы к октябрю 2020 года, отделочные работы проведут в июле — ноябре, благоустройством и озеленением займутся в августе — сентябре.



Здание детского сада будет двухэтажным, 66 на 49 метров, высота этажей составит 3 метра. Фото newsbash.ru

2. Два десятка машин скорой помощи

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Башкортостана» собирается купить автомобили скорой медицинской помощи класса «В» на 72,5 млн рублей. О тендере объявили 11 ноября, заявки будут принимать до 20 ноября, а аукцион проведут 22-го числа. Оплатят автомобили из бюджета Башкортостана.

Всего понадобится 25 автомобилей скорой помощи — каждый будет стоить около 2,9 млн рублей. В каждой машине должно быть 26 видов медицинского оборудования, в соответствии с приказом от 2013 года. Среди этого оборудования — дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, ингаляторы, тележка-каталка, носилки, акушерский и реанимационные комплекты, бактерицидный облучатель.



3. Спроектировать развязку в Кировском районе Уфы

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы готово заплатить 31,8 млн рублей за разработку проектной документации для строительства транспортной развязки на пересечении улиц генерала Рыленко и Пугачева в Кировском районе города. Об открытом конкурсе стало известно 12 ноября, заявки будут принимать до 4 декабря, а рассматривать их будут 5-го и 12-го числа. Работы оплатят в течение 2019—2020 годов. В 2019 году финансирование за счет бюджета города составит 24,7 млн рублей, за счет бюджета региона — 800 тысяч, в 2020 году пропорции изменятся — 30 миллионов выделят из регионального бюджета, еще 927 тысяч — из бюджета Уфы.

Работы будут выполняться на основании программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан». Строительство самой развязки намечено на 2021—2022 годы. В рамках работ предполагается строительство путепровода через улицу Пугачева. Проектирование должно завершиться до 30 ноября 2020 года.



Строительство самой развязки намечено на 2021—2022 годы. Фото bashinform.ru

4. Работа с детьми в центрах детского творчества для «ОДК-УМПО»

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» заплатит 20,3 млн рублей за организацию в центрах детского творчества досуга детей работников, членов их семей, жителей Уфы и Башкортостана. Заявки на участие принимаются с 11 по 27 ноября, рассматривать их будут 2 декабря, торги пройдут 5 декабря, а итоги подведут 10 декабря.

Услуги должны оказываться в течение 2020 года по шести адресам в Уфе. В числе требуемых действий — проведение занятий с детьми и подростками в студиях и секциях, организация выездов в подразделения «ОДК-УМПО» с целью проведения ярмарок-выставок детского творчества, участие в спортивных мероприятиях, городских выставках прикладного творчества, проведение праздников, конкурсов, выставок, экскурсий, мероприятия по патриотическому воспитанию, работа по профессиональной ориентации детей и подростков.



5. Подготовка к установке фонтана на Советской площади

ГУП Башкортостана «Управление административными зданиями» потратит 20 млн рублей на проектную документацию на капремонт фасадов зданий и благоустройство территории в Уфе, ограниченной улицами Цюрупы, Октябрьской революции и Заки Валиди, с размещением памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову и установкой фонтана. Информация об этом появилась 8 ноября, заявку можно подать до 18 ноября, тогда же и подведут итоги.

Указанный в документации объект — территория Советской площади (фото на постере) и улица Советская. Потребуется выполнить обмерные работы и визуальное обследования части фасадов зданий, выходящих на Советскую площадь, улицы Советскую, Пушкина, Октябрьской революции, предусмотреть систему архитектурного освещения части фасадов и установку «современного и технологичного фонтана» на Советской площади. На все работы выделено 60 дней — 30 непосредственно на проектные работы, еще 30 — на получение положительного заключения госэкспертизы.



6. Уборка в филиалах издательского дома за 12,8 миллиона

Еще один башкортостанский ГУП — «Издательский дом «Республика Башкортостан» — планирует заплатить 12,8 млн рублей за оказание клининговых услуг в 68 своих филиалах. Об этом стало известно 12 ноября, заявки принимаются до 22-го числа, тогда же и подведут итоги.

Офисная площадь филиалов составляет 28,5 тысячи кв. м, производственная площадь — 6,6 тысячи кв. м, а общая площадь уборки — 35,1 тысячи кв. м. Фото yandex.ru

Целью оказания услуг значится комплексная уборка офисных и производственных помещений филиалов. Офисная площадь филиалов составляет 28,5 тысячи кв. м, производственная площадь — 6,6 тысячи кв. м, а общая площадь уборки — 35,1 тысячи кв. м. Подрядчик должен будет, например, раз в неделю «обметать пыль» с потолков, удалять пятна с текстильной обивки мебели, удалять пятна со стен, пять раз в неделю проводить влажную уборку полов производственных площадей. Услуги будут оказываться в течение года — за это время также потребуется дважды провести генеральную уборку в офисных помещениях.



7. Проект капремонта озера Кашкадан за 11 миллионов

Уже упоминавшееся ГУП «Управление административными зданиями» готово заплатить 11,4 млн за проектно-сметную документацию для капремонта парка культуры и отдыха Кашкадан, находящегося в уфимском микрорайоне Сипайлово. О тендере объявили 8 ноября, итоги подведут 18-го числа.

На выполнение работ выделено 60 календарных дней. Финансирование обеспечат из внебюджетных средств. Площадь парка в границах освоения третьего этапа составляет 23 га. Основная заявленная цель проектирования — создание природно-рекреационного комплекса, обеспечение функционального разнообразия, насыщение спортивной инфраструктурой, инфраструктурой для проведения культурных мероприятий жителей разных возрастов с возможностью круглогодичного использования. Целевым назначением разрабатываемой проектной документации будет являться расчистка образовавшихся иловых отложений в озере Кашкадан, дноуглубительные мероприятия с целью доведения существующих отметок дна до принятых в утвержденной проектной документации, улучшение экологического состояния озера Кашкадан и комплексное благоустройство и озеленение территории парка.



Площадь парка в границах освоения третьего этапа составляет 23 га. Фото ufacity.info

8. Разработать проект платных парковок в центре Уфы

Не самым большим по сумме, но явно одним из главных тендеров недели стал заказ Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на сумму в 9,4 млн рублей. За эти деньги ведомство хочет нанять компанию для создания проекта единого парковочного пространства Уфы. О конкурсе объявили 12 ноября, заявки принимаются до 4 декабря, а рассматривать их будут 5 и 12 декабря.

Финансирование осуществят из бюджета Уфы — 780 тысяч выделят в 2019 году, еще 8,58 миллиона — в 2020 году. Подрядчик должен будет провести проектные работы по разработке и формированию единого парковочного пространства, а также разработать проекты организации дорожного движения и обустройства единого парковочного пространства (ЕПП). Целью работы заявлено увеличение пропускной способности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения путем организованного временного размещения транспортных средств на платной основе или без взимания платы. Для этого понадобится выявить транспортные, градостроительные, экономические и экологические предпосылки создания ЕПП, разработать концепцию и основные принципы ЕПП, описать архитектуру, очередность и этапы реализации, определить социально-экономический эффект, определить и обосновать зону первого этапа внедрения ЕПП. Кроме того, нужно будет определить транспортный эффект на математической транспортной модели.

В рамках создания пилотной зоны должно появиться около 1 500—2 000 парковочных мест. Предварительная зона размещения платного парковочного пространства ограничена улицами Воровского на юго-востоке, Заки Валиди — на юге, Аксакова — на западе, Революционнной — на севере, Айской — на востоке. Работы должны быть выполнены не позднее 30 августа 2020 года. Информацию о том, когда планируется запуск самого единого парковочного пространства города, обнаружить не удалось.



В рамках создания пилотной зоны должно появиться около 1 500—2 000 парковочных мест. Фото bashinform.ru

9. Наружная реклама для «Башинформсвязи»

А вот ПАО «Башинформсвязь» заплатит 8 млн рублей за изготовление и размещение рекламных материалов на рекламных носителях. Об аукционе объявили 12 ноября, заявки будут принимать до 3 декабря, а итоги подведут 10 декабря.

Предприятие собирается рекламироваться в 15 городах региона на уличных рекламных установках форматом 6 на 3 метра, пилонах, пилларсах, брандмауэрах, ситибордах, видеоэкранах. В списке предпочтительных улиц для оказания услуг в Уфе — например, Ленина, Революционная в районе Центрального рынка, Коммунистическая, а также проспект Октября.



10. Две печатные машины для университета

Башкирский государственный университет собирается купить профессионального полиграфического оборудования на общую сумму в 5,1 млн рублей. Об этом стало известно 12 ноября, заявки принимаются до 20-го числа, а аукцион состоится 21 ноября. Оборудование купят на средства федерального бюджета, поставку должны осуществить в течение 15 рабочих дней.

Вузу понадобится две цифровые печатные машины — полноцветная и монохромная. Стоимость их, правда, почти не будет различаться — 2,58 и 2,52 млн рублей, соответственно. Первая машина должна работать по принципу печати с использованием тонера, не менее чем с четырьмя цветами, разрешение печати составит не менее 1 200 на 2 400 точек на дюйм. Скорость полноцветной печати должна быть не менее 80 страниц А4 в минуту. Максимальный месячный объем печати — не менее 750 тысяч отпечатков. Сканер в составе устройства должен работать с разрешением не менее 600 на 600 dpi. Второе устройство должно работать по лазерной или светодиодной монохромной технологии формирования изображений, позволять печатать не менее 110 изображений формата А4 в минуту. Емкость лотков финишера должна быть не менее 3 500 листов, в машине предполагается наличие встроенного дырокола.

