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Недвижимость

Суд признал строительную компанию «ФОН» банкротом

19:37, 09.08.2019
Суд признал строительную компанию «ФОН» банкротом
Фото: Максим Платонов

Сегодня Арбитражный суд Республики Татарстан признал застройщика ООО «ФОН» банкротом. Арбитражным управляющим назначен Дмитрий Храмов.

В течение 5 дней должно быть изготовлено решение АС РТ в полном объеме. По истечении одного месяца после изготовления решения оно вступит в законную силу, сообщает фонд дольщиков РТ.

На данный момент за «ФОНом» числятся три недостроенных дома в Советском районе — это дома ЖК «МЧС» №2, №3 и №4.

Ранее в августе дольщики ЖК «МЧС» провели серию одиночных пикетов у кабмина.

Недвижимость Татарстан
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