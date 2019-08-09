Суд признал строительную компанию «ФОН» банкротом

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Сегодня Арбитражный суд Республики Татарстан признал застройщика ООО «ФОН» банкротом. Арбитражным управляющим назначен Дмитрий Храмов.



В течение 5 дней должно быть изготовлено решение АС РТ в полном объеме. По истечении одного месяца после изготовления решения оно вступит в законную силу, сообщает фонд дольщиков РТ.



На данный момент за «ФОНом» числятся три недостроенных дома в Советском районе — это дома ЖК «МЧС» №2, №3 и №4.

Ранее в августе дольщики ЖК «МЧС» провели серию одиночных пикетов у кабмина.