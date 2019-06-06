«ФОН» пришел в арбитраж за разрешением на возведение долгостроя на Губкина

Срок аренды федеральной земли истек, но Росимущество не расторгло договор, выставив застройщику новый ценник

Фото: Василя Ширшова

Сегодня компания «ФОН» пыталась добыть в татарстанском арбитраже разрешение на строительство одного из проблемных домов (№4) в ЖК «МЧС». Пока на месте стройки только свайное поле, но будущие квартиры здесь успели купить десятки семей. Когда застройщику наконец удалось подготовить проектную документацию, выяснилось, что договор аренды федеральной земли под жилым комплексом не был продлен. Росимущество, которому принадлежит арендуемый участок, предоставило решать вопрос суду. Дольщики «ФОНа», которые скинулись на покупку проекта для своего дома на 5 млн рублей, волнуются, что время получения стратегического для них документа затягивается. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Уведомление о расторжении не направлялось»

Предметом спора между строительной компанией «ФОН» и Управлением градостроительных разрешений Казани (УГР) стало разрешение на строительство четвертого дома ЖК «МЧС» на Академика Губкина. Фактически застройщик не обращался за ним до прошлого года, хотя продавать квартиры начал еще несколько лет назад. А когда обратился, выяснилось, что поздно: в казанском исполкоме отказались выдавать разрешение, мотивируя это тем, что договор аренды под строящимся домом истек. Теперь «ФОН» в суде доказывает, что участок под четвертым домом все еще арендуется строительной компанией.

В качестве третьего лица на сегодняшнее заседание были приглашены представители МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области. В суд они не явились, но из ведомства пришел отзыв, из которого следовало, что земля под четвертым домом действительно находилась в аренде и что Росимущество вправе расторгнуть договор. Однако судья заметил, что информации о том, что договор был расторгнут, в отзыве нет. В целом из документа следовало, что Росимущество не занимает принципиальной позиции по расторжению договора аренды с «ФОНом».

— Уведомление о расторжении направлялось вам? — поинтересовался судья у представителя «ФОНа».

— Не направлялось, — живо отозвался юрист «ФОНа» Михаил Соловьев.

Предметом спора между строительной компанией «ФОН» и Управлением градостроительных разрешений Казани (УГР) стало разрешение на строительство четвертого дома ЖК «МЧС» на Академика Губкина. Фото yandex.ru

После прочтения отзыва слово дали каждой из сторон. Тогда Соловьев добавил, что «ФОН» получил от Росимущества уведомление об изменении годового размера арендной платы.

— Это является доказательством сохранения арендных отношений, — заметил юрист.

А вот замначальника Управления градостроительных разрешений Марат Аглиуллин на заседании почти ничего не говорил. Выразить позицию ведомства корреспонденту «Реального времени» он также отказался. В пресс-службу казанского исполкома также был направлен письменный запрос на комментарий.

Проект выкупили, а разрешения не получили

Как уже отмечалось, путь к получению разрешения на строительство четвертого дома ЖК «МЧС» оказался долгим. Проблема заключалась в том, что для получения разрешительной документации у застройщика не было ни проекта, ни денег для того, чтобы его заказать. Как рассказали дольщики, им предложили самим скинуться на проектную документацию в прошлом году. Внесенные ими 5 млн рублей должны были вернуть из Фонда поддержки дольщиков как раз после получения разрешения на строительство. Разработкой проекта занимался Дмитрий Брикнер, который трудился и над другими домами ЖК «МЧС».

— Мы свои обязательства выполнили, собрали положенную сумму. 30 октября мы перевели эти деньги. Проект был выполнен и 5 декабря прошел экспертизу. 18—19 февраля проект вышел с положительным заключением. После этого он почти месяц болтался в Управлении градостроительных разрешений. Вся проблема в том, что в договоре по аренде земли не было указано, что возможна пролонгация аренды. Были определенные нестыковки, связанные с законодательством, — рассказала корреспонденту «Реального времени» дольщица четвертого дома Гульнара Закирова.

Дольщики надеются, что судебное разбирательство — формальность, через которую нужно пройти, чтобы получить разрешение на строительство на законных основаниях. Фото Максима Платонова

Без суда нельзя?

Дольщики надеются, что судебное разбирательство — формальность, через которую нужно пройти, чтобы получить разрешение на строительство на законных основаниях. Тем не менее их волнует затягивание сроков. Хотя они и добились в суде того, что их предварительные договоры были приравнены к договорам долевого участия, без разрешения на строительство заключить настоящие ДДУ они не могут. Учитывая, что над «ФОНом» нависла угроза банкротства, наличие ДДУ также будет дополнительным способом защитить интересы дольщиков при введении конкурсного управления. К тому же без разрешительных документов начинать работы на стройплощадке и привлекать инвесторов на объект невозможно.

Добавим, что на строительство соседнего, третьего, дома ЖК «МЧС» разрешение исполкомом было выдано. Известен даже один из возможных вариантов его достройки с помощью привлечения федеральных средств через «ДОМ. РФ». Правда, свою окончательную позицию федеральный центр по поводу того, будет ли финансировать проблемные стройки «ФОНа», пока не выразил.

Корреспондент «Реального времени» попросил гендиректора компании «Татюринформ» Марата Камалова дать экспертный комментарий и пояснить, на каких условиях возможно продление аренды земельного участка.

— На сегодняшний день после истечения срока [аренду] можно продлить единожды. Это государственное имущество, оно предоставляется с возможностью продления, если, например, строительство еще не завершено. Если и продление кончилось, участок должен быть выставлен на публичное обозрение, на торги. Общий порядок такой, — пояснил Марат Камалов. Однако он подчеркнул, что многое зависит от того, какие именно условия были прописаны в договоре с арендатором.