Татарстанцы стали больше покупать мощные автомобили
Рост числа легковушек в республике оказался самым заметным с 2014 года
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», рост числа легковых машин в 2018 году в Татарстане оказался самым значительным за четыре года — количество автомобилей достигло 1,54 млн (+3,5% за год). При этом — любопытный факт — особенно быстро росло количество мощных машин с двигателями от 200 до 250 л.с. Тем временем грузовые машины стали покупать, напротив, средней мощности, а вот автобусов год от года реализуется все меньше и меньше.
Рекордный рост транспорта с 2014 года
По данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», на конец 2018 года в Татарстане было зарегистрировано 1,54 млн наземных транспортных средств. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Такой годовой прирост — самый крупный за четыре года: в 2017 году, например, число транспортных средств выросло всего на 2,1%, в 2016 году — на скромные 0,3%, а в 2015 году наземного транспорта вообще стало меньше, причем сразу на 3,3%. Впрочем, до показателя роста, зафиксированного в 2014 году, результаты пока не дотягивают: тогда наземного транспорта стало больше на 5,4%.
Интересно, кстати, что число налогоплательщиков, учтенных в базе данных, составляет 1,022 млн — таким образом, на каждого из них приходится в среднем по 1,47 транспортного средства. В эти цифры, впрочем, входит не только наземный транспорт всех видов, но и водный, а также воздушный. Количество всех транспортных средств, кроме наземных, правда, в пределах погрешности: на 2018 год в Татарстане зарегистрировано 13,5 тысячи водных транспортных средств и всего 134 воздушных судов. В категорию наземных транспортных средств в свою очередь входят не только легковые автомобили, но и 138 тысяч грузовиков, 14 тысяч автобусов, 12 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около пяти тысяч снегоходов и мотосаней, а также 42 тысячи других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.
2018 год был неплох, но рынок снова уходит в снижение
Что касается легковых автомобилей, то рост их количества в регионе оказался даже чуть больше, чем по наземному транспорту в целом — 3,8% за год. Сейчас в Татарстане зарегистрировано 1,49 млн наземных транспортных средств, в отношении которых исчислен налог. Из них легковых автомобилей — 1,28 млн штук.
О такой тенденции говорит и Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам». В 2017 и в 2018 годах, по его словам, на российском авторынке после четырехлетнего снижения наблюдался восстановительный рост продаж новых автомобилей на 12% в год. «За 10 месяцев 2019 года произошло снижение продаж на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это несмотря на рост автокредитования и снижение процентных ставок. Без влияния этих факторов снижение было бы больше. Дает о себе знать рост стоимости автомобилей на фоне замедления роста доходов населения», — объясняет он.
Впрочем, по словам аналитика «Финама», это глобальная тенденция: в текущем году продажи новых автомобилей снижаются на всех основных рынках. За 10 месяцев 2019 года на 2% упали продажи в США и ЕС, на 11% в Китае, в среднем на 5,5% в странах БРИКС, а глобальное снижение составило около 4%. «На этом фоне российский авторынок смотрится еще неплохо, хотя роста объемов в ближайшее время ожидать не приходится», — заключает Калачев.
Год мощных машин
Больше всего, как следует из данных статистики, в 2018 году был заметен рост спроса на мощные машины — с двигателями от 200 до 250 л.с. За год их число выросло сразу на 11,1%. На втором месте по росту — автомобили с двигателями мощностью от 100 до 150 л.с. — их стало больше на 9,6%. Самый низкий показатель роста — у самых мощных машин, мощностью более 250 л.с. — их стало больше всего на 0,5%. Однако еще хуже ситуация с машинами мощностью меньше 100 л.с. — их стало даже меньше, на 0,6%, — сказывается повсеместное увеличение мощности у самых популярных моделей.
Отметим, что динамика роста количества машин по мощности двигателя за последние шесть лет отличается от таковой за год. Рекорд роста с 2012 года — у машин с мощностью от 100 до 150 «лошадей» — их стало больше в 2,1 раза. Именно такая мощность у наиболее продаваемых сейчас Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.
На 84% увеличилось за шесть лет число машин с мощностью от 200 до 250 л.с., а на 74% — с мощностью от 150 до 200 л.с. А вот машин с мощностью меньше 100 л.с. стало меньше, причем сразу на 18% — видимо, сказывается то, что у большинства новых автомобилей мощность хотя бы ненамного, но превышает 100 «лошадей». Исключение, правда, составляет Lada Granta — самая продаваемая в третьем квартале 2019 года модель автомобиля: три из четырех типов двигателей, устанавливаемых на эту модель, с мощностью менее 100 л.с.
Тем не менее машин с мощностью меньше 100 л.с. в Татарстане по-прежнему больше половины — 54%. Шесть лет назад их было вообще три четверти. Автомобилей с мощностью от 100 до 150 л.с. — еще 38%, шесть лет назад лишь каждая пятая машина в регионе была с такой мощностью. Всех остальных автомобилей в сумме — лишь около 8,4%.
«Но на самом деле их и в общем автопарке становится меньше: по данным ФНС за последние четыре года их количество сократилось на 2 млн автомобилей, а доля — на 10%. Теперь они составляют примерно половину автопарка. Причина, как мне кажется, в политике автопроизводителей, которые просто стали выпускать на рынок более мощные модели. Даже у АвтоВАЗа с двигателями менее 100 л.с. осталось несколько модификаций (не все) Granta и Largus, а популярные Vesta и XRay — все выше 100 л.с», — отмечает аналитик «Финама».
А вот Руслан Абдулнасыров из ассоциации «Автодилеры Татарстана» объясняет изменение соотношения машин с разной мощностью проще: «Богатые богатеют, бедные беднеют. У состоятельных людей в любое время все хорошо, а вот то, что стало меньше машин с мощностью до 100 л.с., говорит о том, что у простых людей денег все меньше и меньше».
Число автобусов сокращается, а снегоходов стало больше на четверть
Постепенное повышение мощности заметно и у других транспортных средств. Например, 2018 год стал первым, в котором самая большая группа мотоциклов оказалась с мощностью от 35 л.с. За год эта категория выросла на 6%. Сейчас таких мотоциклов в регионе зарегистрировано 4 тысячи штук — треть от всех двухколесных транспортных средств. Шесть лет назад их было всего 15%, или 1,4 тысячи.
Автобусов пока по-прежнему значительно больше с мощностью до 200 л.с. — 11,3 тысячи против 3 тысяч — с мощностью более 200 «лошадей». За год число относительно маломощных автобусов, однако, снизилось на 3,7%, в то время как мощных автобусов стало больше на 2,4%. Интересна, кстати, и еще одна деталь: автобусы — единственная категория транспортных средств, которых в регионе год от года становится все меньше: за шесть лет их число сократилось почти на одну пятую — с 17,3 до 14,4 тысячи штук.
А вот с грузовиками ситуация по динамике популярности мощности отличается: растет количество грузовых автомобилей средней мощности, а всех остальных, наоборот, становится меньше. Большегрузов с мощностью от 150 до 200 л.с. за год стало больше на 9,5%, от 100 до 150 л.с. — на 3,4%.
Более мощных машин, наоборот, становится меньше — к примеру, грузовиков с двигателями от 200 до 250 л.с. стало меньше на 5,4%, а с мощностью более 250 л.с. — меньше на 2,5%. Всего сейчас по дорогам Татарстана ездит 138,5 тысячи грузовых машин, из них более трети — с двигателями в 100—150 л.с., еще четверть — до 100 л.с. За шесть лет однозначно популярнее стали грузовики с двигателями в 100—150 «лошадей», их доля выросла с 28,8 до 35,7%, а количество — на 29%. Самая «просевшая» категория грузовых машин — с мощностью в 200—250 л.с., их доля сократилась с 25% до 17%, а число — почти на 30%.
Алексей Калачев из «Финама» объясняет тенденцию с грузовиками так: «Мощные грузовики нужны преимущественно для междугородних перевозок и строительства. Это рынок не маленький, но достаточно ограниченный в возможностях расширения и темпах обновления автопарка. В то время как спрос на менее мощные грузовые автомобили, коммерческие автомобили, LCV (малотоннажные грузовые автомобили, — прим. ред.) расширяется за счет логистики торговых сетей, фермерских хозяйств, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Для небольших грузов и недальних расстояний они эффективнее и экономичнее».
Согласен с ним и Руслан Абдулнасыров — по его мнению, повышение спроса на грузовики с небольшой мощностью связано с их малотоннажностью, что, в свою очередь, более привлекательно, так как на такие машины нет ограничений на въезд в города и парковку.
Отметим также значительный рост числа зарегистрированных снегоходов и мотосаней: за год их количество в регионе выросло почти на четверть — с 3,9 до 4,8 тысячи штук. При этом число таких транспортных средств с мощностью до 50 л.с. выросло на 20%, а более — сразу на 32%. Заметно больше стало, кроме того, гидроциклов (на 12,7%), особенно с мощностью больше 100 л.с. (рост на 20,9%), и катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств — на 5,3%, причем рост тут тоже более заметен с транспортом мощностью более 100 л.с. (на 16% за год). А вот яхт, наоборот, стало заметно меньше — на 22%, причем больше это касается, опять же, судов с мощностью больше 100 л.с. — тут снижение за год оказалось на треть.
Оренбуржье закупается машинами, а Пермь от них избавляется
Если говорить не про Татарстан, а про Россию в целом, то, по данным на конец 2018 года, в стране зарегистрировано 42,03 млн автомобилей, в отношении которых исчислен налог. За прошлый год число их выросло примерно на 3%.
Лидером по числу автомобилей ожидаемо является столица и самый крупный регион — Москва. Тут легковых машин — 3,43 млн штук, причем годовой рост — довольно незначительный, всего на 1%. Вероятно, повсеместные дорогие платные парковки вместе с развитием городского транспорта делают свое дело. А вот Подмосковья такая тенденция не касается: здесь зарегистрировано еще 2,74 млн машин, и за год показатель тут вырос сильнее — на 3%. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 1,9 млн легковых автомобилей и годовым ростом на 3%.
Во втором по величине городе страны — Санкт-Петербурге — зарегистрировано еще 1,59 млн машин, причем рост их числа за год тут несколько больше, чем в столице, — 2%. Пятое место оказалось у Ростовской области с 1,32 млн, а Татарстан находится на шестом месте с 1,28 млн.
|Регион
|Количество легковых автомобилей, по которым исчислен налог к уплате
|2018
|2017
|2016
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|42.031.404
|40.738.889
|39.208.621
|в том числе:
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|11.987.396
|11.721.435
|11.953.093
|Белгородская область
|472.681
|461.272
|539.595
|Брянская область
|322.800
|315.414
|504.373
|Владимирская область
|428.721
|420.390
|271.140
|Воронежская область
|720.320
|698.394
|685.024
|Ивановская область
|271.442
|265.834
|257.636
|Калужская область
|348.161
|336.778
|323.149
|Костромская область
|189.726
|185.468
|182.106
|Курская область
|330.181
|320.000
|317.835
|Липецкая область
|350.959
|342.570
|344.416
|Московская область
|2.737.872
|2.668.138
|2.901.462
|Орловская область
|247.751
|242.171
|234.809
|Рязанская область
|346.067
|318.882
|314.704
|Смоленская область
|318.645
|311.271
|308.821
|Тамбовская область
|324.710
|316.010
|255.492
|Тверская область
|445.421
|433.956
|430.291
|Тульская область
|367.145
|356.877
|359.135
|Ярославская область
|335.832
|329.491
|320.475
|город Москва
|3.428.962
|3.398.519
|3.402.630
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|4.274.464
|4.180.118
|3.880.726
|Республика Карелия
|217.555
|212.476
|208.883
|Республика Коми
|248.949
|245.589
|241.248
|Архангельская область
|321.627
|313.187
|278.049
|Вологодская область
|296.386
|291.739
|167.085
|Калининградская область
|357.734
|349.784
|329.430
|Ленинградская область
|583.339
|564.075
|530.070
|Мурманская область
|238.211
|235.555
|271.355
|Новгородская область
|190.764
|186.561
|185.929
|Псковская область
|218.975
|212.992
|208.035
|город Санкт-Петербург
|1.590.956
|1.558.332
|1.450.420
|Ненецкий АО
|9.968
|9.828
|10.222
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1.965.160
|1.879.471
|1.680.492
|Республика Дагестан
|515.350
|491.089
|432.539
|Республика Ингушетия
|64.169
|72.676
|53.255
|Кабардино-Балкарская Республика
|105.088
|102.348
|94.576
|Карачаево-Черкесская Республика
|107.780
|104.784
|103.697
|Республика Северная Осетия-Алания
|175.299
|156.682
|147.709
|Чеченская Республика
|220.155
|205.028
|114.858
|Ставропольский край
|777.319
|746.864
|733.858
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|4.980.094
|4.781.255
|4.439.634
|Республика Адыгея
|142.286
|139.149
|134.970
|Республика Калмыкия
|73.706
|71.013
|68.601
|Республика Крым
|425.264
|375.525
|316.429
|Краснодарский край
|1.906.613
|1.846.789
|1.715.302
|Астраханская область
|263.925
|249.440
|243.889
|Волгоградская область
|739.420
|724.642
|654.334
|Ростовская область
|1.321.199
|1.283.990
|1.230.164
|город Севастополь
|107.681
|90.707
|75.945
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|8.360.896
|8.178.880
|7.812.128
|Республика Башкортостан
|1.120.184
|1.093.774
|981.374
|Республика Марий-Эл
|177.771
|173.059
|170.206
|Республика Мордовия
|222.097
|215.976
|208.329
|Республика Татарстан
|1.279.104
|1.242.265
|1.214.438
|Удмуртская Республика
|449.560
|435.669
|427.520
|Чувашская Республика
|293.911
|286.740
|274.781
|Кировская область
|385.322
|379.435
|374.113
|Нижегородская область
|1.002.120
|971.734
|942.761
|Оренбургская область
|216.195
|195.476
|143.630
|Пензенская область
|419.732
|408.636
|398.633
|Пермский край
|661.141
|689.229
|690.505
|Самарская область
|1.039.293
|1.013.670
|998.665
|Саратовская область
|739.112
|726.804
|644.825
|Ульяновская область
|355.354
|346.413
|342.348
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|3.030.497
|2.776.388
|2.515.844
|Курганская область
|276.774
|271.642
|266.852
|Свердловская область
|626.454
|573.115
|548.135
|Тюменская область
|311.420
|163.866
|201.846
|Челябинская область
|1.152.414
|1.117.796
|896.718
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|583.313
|568.161
|557.519
|Ямало-Hенецкий АО
|80.122
|81.808
|44.774
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5.038.310
|5.391.254
|5.107.607
|Республика Алтай
|64.410
|61.650
|61.236
|Республика Тыва
|66.352
|233.912
|232.030
|Республика Хакасия
|159.192
|63.041
|62.573
|Алтайский край
|630.306
|156.155
|155.655
|Красноярский край
|896.617
|621.681
|607.878
|Иркутская область
|706.593
|877.070
|906.559
|Кемеровская область - Кузбасс
|690.866
|684.472
|676.506
|Новосибирская область
|909.431
|657.158
|653.845
|Омская область
|598.095
|869.541
|858.243
|Томская область
|316.448
|580.615
|574.456
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2.394.587
|310.016
|44.107
|Республика Бурятия
|241.443
|275.943
|274.519
|Республика Саха (Якутия)
|230.812
|1.830.088
|1.819.097
|Приморский край
|674.585
|234.219
|232.400
|Хабаровский край
|375.120
|654.127
|651.971
|Амурская область
|221.961
|366.543
|363.613
|Камчатский край
|126.552
|219.152
|221.135
|Магаданская область
|50.031
|123.545
|122.425
|Сахалинская область
|141.617
|48.892
|48.706
|Забайкальский край
|282.716
|136.325
|132.731
|Еврейская автономная область
|41.634
|39.711
|39.222
|Чукотский АО
|8.116
|7.574
|6.894
По Приволжскому федеральному округу второе место (и седьмое — по всей стране) оказалось у Башкортостана с 1,12 млн машин. Более миллиона легковушек в ПФО, кроме того, зарегистрировано в Самарской области (1,03 млн штук) и Нижегородской области (ровно миллион автомобилей).
Меньше всего в федеральном округе машин зарегистрировано в Марий Эл — 177,7 тысяч штук. Второе место с конца занимает Оренбургская область с 216 тысячами, но этот регион неожиданно стал лидером по годовому росту числа машин: тут их увеличилось на 10,6%. Антирекорд — у Пермского края — тут число легковушек за год, наоборот, снизилось сразу на 4,1% — с 689 до 661 тысячи штук.
Результаты этих двух регионов, судя по всему, связаны с активностью конкретных продавцов. Такого мнения, в частности, придерживается Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю»: «В Оренбурге в 2017 году начал работу «ТрансТехСервис». Прежде в городе происходило много закрытий автоцентров, ряд объектов просто пустовал. Поэтому приход одного из крупнейших автомобильных холдингов страны, отложенный спрос могли подстегнуть продажи. В Перми в 2018 году происходили изменения в составе игроков, например прекратил работу холдинг «УралАвтоИмпорт»».
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