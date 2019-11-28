Татарстанцы стали больше покупать мощные автомобили

Рост числа легковушек в республике оказался самым заметным с 2014 года

Фото: Роман Хасаев

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», рост числа легковых машин в 2018 году в Татарстане оказался самым значительным за четыре года — количество автомобилей достигло 1,54 млн (+3,5% за год). При этом — любопытный факт — особенно быстро росло количество мощных машин с двигателями от 200 до 250 л.с. Тем временем грузовые машины стали покупать, напротив, средней мощности, а вот автобусов год от года реализуется все меньше и меньше.

Рекордный рост транспорта с 2014 года

По данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», на конец 2018 года в Татарстане было зарегистрировано 1,54 млн наземных транспортных средств. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Такой годовой прирост — самый крупный за четыре года: в 2017 году, например, число транспортных средств выросло всего на 2,1%, в 2016 году — на скромные 0,3%, а в 2015 году наземного транспорта вообще стало меньше, причем сразу на 3,3%. Впрочем, до показателя роста, зафиксированного в 2014 году, результаты пока не дотягивают: тогда наземного транспорта стало больше на 5,4%.

Интересно, кстати, что число налогоплательщиков, учтенных в базе данных, составляет 1,022 млн — таким образом, на каждого из них приходится в среднем по 1,47 транспортного средства. В эти цифры, впрочем, входит не только наземный транспорт всех видов, но и водный, а также воздушный. Количество всех транспортных средств, кроме наземных, правда, в пределах погрешности: на 2018 год в Татарстане зарегистрировано 13,5 тысячи водных транспортных средств и всего 134 воздушных судов. В категорию наземных транспортных средств в свою очередь входят не только легковые автомобили, но и 138 тысяч грузовиков, 14 тысяч автобусов, 12 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около пяти тысяч снегоходов и мотосаней, а также 42 тысячи других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу.

2018 год был неплох, но рынок снова уходит в снижение

Что касается легковых автомобилей, то рост их количества в регионе оказался даже чуть больше, чем по наземному транспорту в целом — 3,8% за год. Сейчас в Татарстане зарегистрировано 1,49 млн наземных транспортных средств, в отношении которых исчислен налог. Из них легковых автомобилей — 1,28 млн штук.

Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», согласен с тем, что 2018 год в принципе для российского рынка новых автомобилей был относительно хорошим. «Согласно данным АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса, — прим. ред.), продажи в целом по стране прибавили на 13%. Начиная с 2017 года наблюдалось восстановление спроса, но темпы были относительно невелики», — говорит он. Однако уже в нынешнем году темпы роста спали. «В 2019 году мы вновь видим сокращение продаж, и вероятно, что по итогам 2019 года объем рынка немного сократится относительно 2018 года. Возможно, это будет на уровне -3%. О восстановлении или кризисе сейчас речи не идет, скорее, это тот уровень, на котором авторетейл будет работать в ближайшие годы. Реальные доходы населения сокращаются, цены на автомобили растут. И пока что в перспективе не видно причин, по которым продажи могли бы заметно расти», — рассказывает Еськов.

О такой тенденции говорит и Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам». В 2017 и в 2018 годах, по его словам, на российском авторынке после четырехлетнего снижения наблюдался восстановительный рост продаж новых автомобилей на 12% в год. «За 10 месяцев 2019 года произошло снижение продаж на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это несмотря на рост автокредитования и снижение процентных ставок. Без влияния этих факторов снижение было бы больше. Дает о себе знать рост стоимости автомобилей на фоне замедления роста доходов населения», — объясняет он.

Впрочем, по словам аналитика «Финама», это глобальная тенденция: в текущем году продажи новых автомобилей снижаются на всех основных рынках. За 10 месяцев 2019 года на 2% упали продажи в США и ЕС, на 11% в Китае, в среднем на 5,5% в странах БРИКС, а глобальное снижение составило около 4%. «На этом фоне российский авторынок смотрится еще неплохо, хотя роста объемов в ближайшее время ожидать не приходится», — заключает Калачев.

Руслан Абдулнасыров, владелец компании «Автосеть.РФ» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана» также отмечает, что рынок «медленно, но верно» восстанавливается после кризиса, во-многом благодаря госпрограммам и стимулирующим мероприятиям от производителей автомобилей. Но и по его мнению в 2019 году динамика не очень хорошая. «Летом динамика развернулась и пошла в сторону уменьшения, сейчас тенденция на уменьшение продаж», — говорит он.

Год мощных машин

Больше всего, как следует из данных статистики, в 2018 году был заметен рост спроса на мощные машины — с двигателями от 200 до 250 л.с. За год их число выросло сразу на 11,1%. На втором месте по росту — автомобили с двигателями мощностью от 100 до 150 л.с. — их стало больше на 9,6%. Самый низкий показатель роста — у самых мощных машин, мощностью более 250 л.с. — их стало больше всего на 0,5%. Однако еще хуже ситуация с машинами мощностью меньше 100 л.с. — их стало даже меньше, на 0,6%, — сказывается повсеместное увеличение мощности у самых популярных моделей.

Отметим, что динамика роста количества машин по мощности двигателя за последние шесть лет отличается от таковой за год. Рекорд роста с 2012 года — у машин с мощностью от 100 до 150 «лошадей» — их стало больше в 2,1 раза. Именно такая мощность у наиболее продаваемых сейчас Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Исключение составляет Lada Granta — самая продаваемая в третьем квартале 2019 года модель автомобиля: три из четырех типов двигателей, устанавливаемых на эту модель, с мощностью менее 100 л.с. Фото Сергея Черных

На 84% увеличилось за шесть лет число машин с мощностью от 200 до 250 л.с., а на 74% — с мощностью от 150 до 200 л.с. А вот машин с мощностью меньше 100 л.с. стало меньше, причем сразу на 18% — видимо, сказывается то, что у большинства новых автомобилей мощность хотя бы ненамного, но превышает 100 «лошадей». Исключение, правда, составляет Lada Granta — самая продаваемая в третьем квартале 2019 года модель автомобиля: три из четырех типов двигателей, устанавливаемых на эту модель, с мощностью менее 100 л.с.

Тем не менее машин с мощностью меньше 100 л.с. в Татарстане по-прежнему больше половины — 54%. Шесть лет назад их было вообще три четверти. Автомобилей с мощностью от 100 до 150 л.с. — еще 38%, шесть лет назад лишь каждая пятая машина в регионе была с такой мощностью. Всех остальных автомобилей в сумме — лишь около 8,4%.

Алексей Калачев из «Финама» считает, что, вероятно, расслоение общества в уровне доходов тоже могло сказаться на динамике изменения количества автомобилей с различными мощностями двигателей хотя бы в том смысле, что владельцы менее дорогих и мощных машин вынуждены экономить и дольше эксплуатировать свои машины. Соответственно, поэтому меньше регистрируется автомобилей с мощностью менее 100 л.с.

«Но на самом деле их и в общем автопарке становится меньше: по данным ФНС за последние четыре года их количество сократилось на 2 млн автомобилей, а доля — на 10%. Теперь они составляют примерно половину автопарка. Причина, как мне кажется, в политике автопроизводителей, которые просто стали выпускать на рынок более мощные модели. Даже у АвтоВАЗа с двигателями менее 100 л.с. осталось несколько модификаций (не все) Granta и Largus, а популярные Vesta и XRay — все выше 100 л.с», — отмечает аналитик «Финама».

А вот Руслан Абдулнасыров из ассоциации «Автодилеры Татарстана» объясняет изменение соотношения машин с разной мощностью проще: «Богатые богатеют, бедные беднеют. У состоятельных людей в любое время все хорошо, а вот то, что стало меньше машин с мощностью до 100 л.с., говорит о том, что у простых людей денег все меньше и меньше».

Число автобусов сокращается, а снегоходов стало больше на четверть



Постепенное повышение мощности заметно и у других транспортных средств. Например, 2018 год стал первым, в котором самая большая группа мотоциклов оказалась с мощностью от 35 л.с. За год эта категория выросла на 6%. Сейчас таких мотоциклов в регионе зарегистрировано 4 тысячи штук — треть от всех двухколесных транспортных средств. Шесть лет назад их было всего 15%, или 1,4 тысячи.

Автобусов пока по-прежнему значительно больше с мощностью до 200 л.с. — 11,3 тысячи против 3 тысяч — с мощностью более 200 «лошадей». За год число относительно маломощных автобусов, однако, снизилось на 3,7%, в то время как мощных автобусов стало больше на 2,4%. Интересна, кстати, и еще одна деталь: автобусы — единственная категория транспортных средств, которых в регионе год от года становится все меньше: за шесть лет их число сократилось почти на одну пятую — с 17,3 до 14,4 тысячи штук.

А вот с грузовиками ситуация по динамике популярности мощности отличается: растет количество грузовых автомобилей средней мощности, а всех остальных, наоборот, становится меньше. Большегрузов с мощностью от 150 до 200 л.с. за год стало больше на 9,5%, от 100 до 150 л.с. — на 3,4%.

Автобусы — единственная категория транспортных средств, которых в регионе год от года становится все меньше. Фото Максима Платонова

Более мощных машин, наоборот, становится меньше — к примеру, грузовиков с двигателями от 200 до 250 л.с. стало меньше на 5,4%, а с мощностью более 250 л.с. — меньше на 2,5%. Всего сейчас по дорогам Татарстана ездит 138,5 тысячи грузовых машин, из них более трети — с двигателями в 100—150 л.с., еще четверть — до 100 л.с. За шесть лет однозначно популярнее стали грузовики с двигателями в 100—150 «лошадей», их доля выросла с 28,8 до 35,7%, а количество — на 29%. Самая «просевшая» категория грузовых машин — с мощностью в 200—250 л.с., их доля сократилась с 25% до 17%, а число — почти на 30%.

Алексей Калачев из «Финама» объясняет тенденцию с грузовиками так: «Мощные грузовики нужны преимущественно для междугородних перевозок и строительства. Это рынок не маленький, но достаточно ограниченный в возможностях расширения и темпах обновления автопарка. В то время как спрос на менее мощные грузовые автомобили, коммерческие автомобили, LCV (малотоннажные грузовые автомобили, — прим. ред.) расширяется за счет логистики торговых сетей, фермерских хозяйств, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Для небольших грузов и недальних расстояний они эффективнее и экономичнее».

Согласен с ним и Руслан Абдулнасыров — по его мнению, повышение спроса на грузовики с небольшой мощностью связано с их малотоннажностью, что, в свою очередь, более привлекательно, так как на такие машины нет ограничений на въезд в города и парковку.

Отметим также значительный рост числа зарегистрированных снегоходов и мотосаней: за год их количество в регионе выросло почти на четверть — с 3,9 до 4,8 тысячи штук. При этом число таких транспортных средств с мощностью до 50 л.с. выросло на 20%, а более — сразу на 32%. Заметно больше стало, кроме того, гидроциклов (на 12,7%), особенно с мощностью больше 100 л.с. (рост на 20,9%), и катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств — на 5,3%, причем рост тут тоже более заметен с транспортом мощностью более 100 л.с. (на 16% за год). А вот яхт, наоборот, стало заметно меньше — на 22%, причем больше это касается, опять же, судов с мощностью больше 100 л.с. — тут снижение за год оказалось на треть.



Оренбуржье закупается машинами, а Пермь от них избавляется

Если говорить не про Татарстан, а про Россию в целом, то, по данным на конец 2018 года, в стране зарегистрировано 42,03 млн автомобилей, в отношении которых исчислен налог. За прошлый год число их выросло примерно на 3%.

Лидером по числу автомобилей ожидаемо является столица и самый крупный регион — Москва. Тут легковых машин — 3,43 млн штук, причем годовой рост — довольно незначительный, всего на 1%. Вероятно, повсеместные дорогие платные парковки вместе с развитием городского транспорта делают свое дело. А вот Подмосковья такая тенденция не касается: здесь зарегистрировано еще 2,74 млн машин, и за год показатель тут вырос сильнее — на 3%. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 1,9 млн легковых автомобилей и годовым ростом на 3%.

Во втором по величине городе страны — Санкт-Петербурге — зарегистрировано еще 1,59 млн машин, причем рост их числа за год тут несколько больше, чем в столице, — 2%. Пятое место оказалось у Ростовской области с 1,32 млн, а Татарстан находится на шестом месте с 1,28 млн.

Количество легковых автомобилей по регионам РФ, 2018 год

Регион Количество легковых автомобилей, по которым исчислен налог к уплате 2018 2017 2016 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 42.031.404 40.738.889 39.208.621 в том числе: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11.987.396 11.721.435 11.953.093 Белгородская область 472.681 461.272 539.595 Брянская область 322.800 315.414 504.373 Владимирская область 428.721 420.390 271.140 Воронежская область 720.320 698.394 685.024 Ивановская область 271.442 265.834 257.636 Калужская область 348.161 336.778 323.149 Костромская область 189.726 185.468 182.106 Курская область 330.181 320.000 317.835 Липецкая область 350.959 342.570 344.416 Московская область 2.737.872 2.668.138 2.901.462 Орловская область 247.751 242.171 234.809 Рязанская область 346.067 318.882 314.704 Смоленская область 318.645 311.271 308.821 Тамбовская область 324.710 316.010 255.492 Тверская область 445.421 433.956 430.291 Тульская область 367.145 356.877 359.135 Ярославская область 335.832 329.491 320.475 город Москва 3.428.962 3.398.519 3.402.630 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4.274.464 4.180.118 3.880.726 Республика Карелия 217.555 212.476 208.883 Республика Коми 248.949 245.589 241.248 Архангельская область 321.627 313.187 278.049 Вологодская область 296.386 291.739 167.085 Калининградская область 357.734 349.784 329.430 Ленинградская область 583.339 564.075 530.070 Мурманская область 238.211 235.555 271.355 Новгородская область 190.764 186.561 185.929 Псковская область 218.975 212.992 208.035 город Санкт-Петербург 1.590.956 1.558.332 1.450.420 Ненецкий АО 9.968 9.828 10.222 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1.965.160 1.879.471 1.680.492 Республика Дагестан 515.350 491.089 432.539 Республика Ингушетия 64.169 72.676 53.255 Кабардино-Балкарская Республика 105.088 102.348 94.576 Карачаево-Черкесская Республика 107.780 104.784 103.697 Республика Северная Осетия-Алания 175.299 156.682 147.709 Чеченская Республика 220.155 205.028 114.858 Ставропольский край 777.319 746.864 733.858 ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4.980.094 4.781.255 4.439.634 Республика Адыгея 142.286 139.149 134.970 Республика Калмыкия 73.706 71.013 68.601 Республика Крым 425.264 375.525 316.429 Краснодарский край 1.906.613 1.846.789 1.715.302 Астраханская область 263.925 249.440 243.889 Волгоградская область 739.420 724.642 654.334 Ростовская область 1.321.199 1.283.990 1.230.164 город Севастополь 107.681 90.707 75.945 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 8.360.896 8.178.880 7.812.128 Республика Башкортостан 1.120.184 1.093.774 981.374 Республика Марий-Эл 177.771 173.059 170.206 Республика Мордовия 222.097 215.976 208.329 Республика Татарстан 1.279.104 1.242.265 1.214.438 Удмуртская Республика 449.560 435.669 427.520 Чувашская Республика 293.911 286.740 274.781 Кировская область 385.322 379.435 374.113 Нижегородская область 1.002.120 971.734 942.761 Оренбургская область 216.195 195.476 143.630 Пензенская область 419.732 408.636 398.633 Пермский край 661.141 689.229 690.505 Самарская область 1.039.293 1.013.670 998.665 Саратовская область 739.112 726.804 644.825 Ульяновская область 355.354 346.413 342.348 УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3.030.497 2.776.388 2.515.844 Курганская область 276.774 271.642 266.852 Свердловская область 626.454 573.115 548.135 Тюменская область 311.420 163.866 201.846 Челябинская область 1.152.414 1.117.796 896.718 Ханты-Мансийский АО - Югра 583.313 568.161 557.519 Ямало-Hенецкий АО 80.122 81.808 44.774 СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5.038.310 5.391.254 5.107.607 Республика Алтай 64.410 61.650 61.236 Республика Тыва 66.352 233.912 232.030 Республика Хакасия 159.192 63.041 62.573 Алтайский край 630.306 156.155 155.655 Красноярский край 896.617 621.681 607.878 Иркутская область 706.593 877.070 906.559 Кемеровская область - Кузбасс 690.866 684.472 676.506 Новосибирская область 909.431 657.158 653.845 Омская область 598.095 869.541 858.243 Томская область 316.448 580.615 574.456 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2.394.587 310.016 44.107 Республика Бурятия 241.443 275.943 274.519 Республика Саха (Якутия) 230.812 1.830.088 1.819.097 Приморский край 674.585 234.219 232.400 Хабаровский край 375.120 654.127 651.971 Амурская область 221.961 366.543 363.613 Камчатский край 126.552 219.152 221.135 Магаданская область 50.031 123.545 122.425 Сахалинская область 141.617 48.892 48.706 Забайкальский край 282.716 136.325 132.731 Еврейская автономная область 41.634 39.711 39.222 Чукотский АО 8.116 7.574 6.894

По Приволжскому федеральному округу второе место (и седьмое — по всей стране) оказалось у Башкортостана с 1,12 млн машин. Более миллиона легковушек в ПФО, кроме того, зарегистрировано в Самарской области (1,03 млн штук) и Нижегородской области (ровно миллион автомобилей).



Меньше всего в федеральном округе машин зарегистрировано в Марий Эл — 177,7 тысяч штук. Второе место с конца занимает Оренбургская область с 216 тысячами, но этот регион неожиданно стал лидером по годовому росту числа машин: тут их увеличилось на 10,6%. Антирекорд — у Пермского края — тут число легковушек за год, наоборот, снизилось сразу на 4,1% — с 689 до 661 тысячи штук.

Результаты этих двух регионов, судя по всему, связаны с активностью конкретных продавцов. Такого мнения, в частности, придерживается Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю»: «В Оренбурге в 2017 году начал работу «ТрансТехСервис». Прежде в городе происходило много закрытий автоцентров, ряд объектов просто пустовал. Поэтому приход одного из крупнейших автомобильных холдингов страны, отложенный спрос могли подстегнуть продажи. В Перми в 2018 году происходили изменения в составе игроков, например прекратил работу холдинг «УралАвтоИмпорт»».