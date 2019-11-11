Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство дома в Казани, 1940 год

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За первые 20 лет существования республики удалось во многом продвинуться в деле жилого строительства, особенно в столице. К 1940 году Казань преобразилась.

После того как окончилась Гражданская война и республика начала приспосабливаться к мирной жизни, оказалось, что в Казани было решительно негде жить. Во время войны и разрухи город потерял жилой площади примерно на 15 000 человек, плюс ко всему в Казань стекалось все больше переселенцев из голодающей деревни и просто людей в поисках лучшей жизни.

Город и республика нуждались и в строительстве промышленных предприятий: это требовало рабочей силы, и эта сила должна была где-то жить. Поэтому в 1933—34 годах появился план застройки Казани, в котором предлагалось создать два обособленных, независимых друг от друга городских образования — старую и новую Казань. Старую трогать не хотели вообще, строить там ничего не собирались. А на правом берегу Казанки планировалось создать новый город с населением в 300 тысяч человек. Этого смелого плана экспертная комиссия Наркомата коммунхоза РСФСР не приняла.

Выпуск отделения гражданской и промышленной архитектуры КИИКСа 1940 года. Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

И Казань начали строить «как получалось». Число районов, в которых были крупные предприятия, увеличивалось, и строительство жилья приурочивали к ним: Казань стремительно децентрализовывалась. В конце 1930 под Меховой комбинат построили социалистический городок в Архангельской слободе. Это были первые в Казани дома для рабочих, и в квартирах был водопровод, канализация и даже центральное отопление.

Оборотная сторона фотографии 10-го выпуска КИИКСа. 1940 год. Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

В окрестностях деревни Воскресенское, где строили ТЭЦ-1, а потом завод синтетического каучука и завод искусственных кож, тоже построили рабочий поселок.

Во вторую пятилетку развернулось огромное строительство Казмашстроя. В северо-восточном Заречье, там, где когда-то был поселок Караваево, возникли поселки Свердлова, Орджоникидзе и Урицкого. К 1940 году в состав города вошли поселки Бутырки, Воскресенский, 1 Мая, Калининский, Поповка, Кокушкино. Тогда в Казани жили более 400 000 человек.

Главный корпус КХТИ (ныне КНИТУ), построен в 1939 году. Фото: из фондов Музея истории КНИТУ

К 1940 году Ленинский район стал самым большим в городе. Районы связывались транспортом: были открыты несколько автобусных маршрутов (в Козью и Ново-Татарскую слободы) и девять трамвайных. Некоторые слободы соединились между собой с помощью земляных дамб. Было построено несколько «образцово-показательных» зданий, возвеличивавших достижения социализма. Большинство из них принадлежали вузам: чего стоят только корпус «А» КХТИ на Карла Маркса (1936) или учебный корпус КФЭИ на Бутлерова (конец 1930-х), но были и удивительные жилые гиганты (например, шестиэтажный жилой дом для рабочих валяльно-войлочного комбината).

Строительство учебного корпуса Казанского финансово-экономического института (проект 1937 года, строительство закончено к концу 1940-х). Фото: из фондов Национального музея РТ

Но жилой кризис все равно не был преодолен. К началу войны, по статистике, на одного жителя Казани в среднем приходилось около 4 квадратных метров жилого пространства.

Строительство жилого дома для рабочих войлочно-валяльного комбината, конец 1930-х годов. Фото: из фондов Национального музея РТ

Людмила Губаева