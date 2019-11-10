Щербакова в финале, Туктамышева в ауте

Закономерные и неутешительные итоги китайского Гран-при

Прошедший этап еще сильнее запутал соотношение сил в зачете очков, благодаря которым участники Гран-при стремятся попасть в финал. Хотя россиянам можно порадоваться за Анну Щербакову, вышедшую в финал, и танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, выигравших свой этап. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Сделано в Китае»

На китайский этап Гран-при была заявлена квадистка Анна Щербакова, но турнир все равно получился слабый. Особенно у девушек. Только потерю Элизабет Турсынбаевой, которая снялась с этапа уже достаточно давно, в какой-то мере смогла компенсировать Ю Ен, и это справедливо: 15-летняя кореянка имела все основания выйти в финал Гран-при, имея в активе 13 очков.

Увы, кореянка сама себя «закопала» еще в короткой программе: откатала ее с седьмым результатом, отстав от второго места на целых семь баллов и попав во вторую разминку перед произвольной. Из нее в итоге она смогла подняться только до четвертого места. Так что спасибо, Ю Ен, и до свидания на чемпионате мира!



Казалось бы, неудача главной конкурентки могла придать уверенности Елизавете Туктамышевой, ведь именно Ю Ен казалась самой опасной конкуренткой в борьбе за финал. Правда, даже обыграв ее в личном споре, Елизавета волновалась бы у телеэкрана, поскольку ее могли сместить Мэрайя Белл и Алина Загитова. Но это потом, а сейчас надо было выходить на лед, катать свое под девизом «Делай что должно, и будь что будет». Тем более имея в кармане неоспоримый козырь — тройной аксель.

Увы, если до сих пор мы видели, как прекрасно Туктамышева исполняет триксель, то сейчас ознакомились с тем, как она падает со своего коронного прыжка, оставшись по итогам короткой программы четвертой. И если отставание от американки Эмбер Гленн не выглядело критичным, то второе место Сатоко Мияхары, опережавшей Туктамышеву на три с половиной балла, внушало опасения, поскольку японка откатала свою короткую безошибочно. Так и случилось. Туктамышева, опередив Мияхару по итогам произвольной программы, проиграла ей в сумме.

Все смешалось в доме Облонских

Фраза из великого произведения Льва Толстого точно характеризует нынешнюю ситуацию в общем зачете Гран-при среди девушек. Достаточно точно можно определить квартет, который мы наверняка увидим в финале. Анна Щербакова отобралась и ждет себе в компанию еще двух воспитанниц Этери Тутберидзе — Алену Косторную и Александру Трусову. Чтобы финал не был похож на открытый чемпионат спортшколы «Самбо-70», его наверняка «приправит» Рика Кихира. Еще два места пока пустуют. На них претендуют Алина Загитова, Сатоко Мияхара (по 13 очков) и Мэрайя Белл с 11 очками. Загитовой достаточно будет финишировать с третьим местом на этапе — и она гарантирует себе место в финале.

А вот у Мияхары и Белл будет сложнейшая задача в Москве: на российском этапе может состояться баттл между ними. Правда, в него могут вмешаться, допустим, Евгения Медведева или Станислава Константинова. И если кто-то из них поднимется на пьедестал почета на домашнем этапе «Ростелекома», то ни Сатоко, ни Мэрайе не удастся добиться своих целей. Тогда надо будет возвращаться к «дому Облонских» и выяснять, кто в нем живет.

Там уже почти забытая американка Брэди Теннелл, а теперь еще и Туктамышева с 22 очками. При этом Теннелл выше по дополнительным показателям. За ними осталась кореянка Ю Ен, которая набрала в итоге 20 очков, но у нее на финал нет даже теоретических шансов.

В целом этап в Китае у девушек получился неинтересным. Снявшиеся по разным причинам Вивека Линдфорс из Финляндии, канадка Габриэль Дэйлман и Маи Михара из Японии, конечно же, сильнее, чем заменившие их представительницы Австралии, Гонконга и третий номер Южной Кореи.

Самым любопытным в соревнованиях мужчин оказался… мат Алексея Ягудина

Увы, но и мужская часть китайского этапа получилась выхолощенной. Достаточно сказать, что короткую программу выиграл хозяин катка Хань Янь — тот самый, который в 2014 году «помог» выиграть этап Максиму Ковтуну тем, что страшно травмировал во время разминки Юдзуру Ханю.

На следующий день Хань Янь уступил итоговое золото соотечественнику Боян Цзиню, но предыдущий провал на этапе в Америке не позволит Цзиню отобраться в финал. У него только 20 очков. Не отберется ни Хань Янь с 13 очками, ни итальянец Маттео Риццо, ставший в Китае третьим, но в сумме набравший 19.

C учетом сказанного трансляция мужского катания из Китая была совершенно неинтересной для любителей фигурного катания из России — если не считать того, что комментировавший ее Алексей Ягудин дважды выматерился в прямом эфире. Трудно понять, что так вывело из себя Ягудина — на льду не происходило ничего такого, что могло бы вызывать такую экспрессивную досаду.

Россиянин Андрей Лазукин финишировал в Китае десятым. Фото fsrussia.ru

Едва заметный интерес в Старом Свете

Учитывая, что в этом году Шома Уно практически лишился шансов на финал, Гран-при пропускают наш Михаил Коляда, а теперь еще и американец Винсент Чжоу, мужской финал будет крайне «обезжиренным». Единственный баттл прогнозируется между японцем Юдзуру Ханю и Нейтаном Ченом из США.

Нынешнее фигурное катание вызывает сумасшедший ажиотаж только у россиян. В мире интерес к этому виду спорта нисколько не возрос — остался таким же, как ранее.



Это демонстрировали все более или менее крупные соревнования — например, трансляции «Тур Ломбардии». Немецкий «Небельхорн Трофи» тоже не радовал фигуристов — на трибунах были крупные проплешины. Получше обстояли дела в Финляндии, особенно это было заметно на прокатах Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой, но тут надо осознавать, что большую часть публики составили наши любители фигурного катания. В Бергамо на трибунах было «полтора человека», и это при том, что сейчас сборная Италии занимает твердое второе место в Европе и ее состав выглядит как никогда сбалансированным. На этапе юниорского Гран-при в Больцано народу собралось побольше, но это совершенно не гарантирует того, что взрослый финал в Турине пройдет при аншлаге.

К счастью для фигурного катания, не Европой единой живет его атмосфера. Взлет интереса к этому виду спорта наблюдается в Японии — неслучайно на одном федеральном интернет-портале ищут редактора соцсетей со знанием японского языка. Японцы заполонили трибуны канадского турнира Autumn Classic, где выступала Кихира, их хватало и на Гран-при Канады. Наверняка они подтянутся в Москву, где будет Сатоко Мияхара, а уж от полета в Италию, на финал, где должны быть и Рика, и Юдзуру, их ничто не заставит отказаться.

