Плей-офф Лиги чемпионов с большой вероятностью опять пройдет без российских клубов

В 4-м туре группового этапа «Зенит» проиграл «Лейпцигу», а «Локомотив» — «Ювентусу»

Скучное поражение «Зенита», обидный проигрыш «Локомотива» на 93-й минуте матча с «Ювентусом», фантастическая зрелищность игры между «Челси» и «Аяксом», камбэк «Реала» на лидерские позиции и другие события четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов — в рассказе «Реального времени».

«Зениту» не помогли ни 5 защитников, ни родные трибуны

«РБ Лейпциг» — лучшая команда Германии прямо сейчас. После победы над «Зенитом» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) команда Юлиана Наггельсманна уничтожила в чемпионате Германии «Майнц» (8:0) и разобрала на кусочки «Вольфсбург» в Кубке Германии (6:1). Поэтому в домашнем матче с Лейпцигом питерцы вовсе не выглядели фаворитами — многие болельщики думали о том, как бы избежать разгрома. «Посмотрите сами, состав «РБ Лейпцига» стоит в 3-4 раза дороже нашего», — подстелил соломку перед игрой Артем Дзюба.

Понимая, что «РБ Лейпциг» сейчас находится в неземной форме, главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил 5 защитников. В первой игре немцы здорово проходили через фланг Дугласа Сантоса — бразилец был виноват в обоих голах «РБ Лейпцига». Во вторник Наггельсманн тоже делал ставку на проникновение в штрафную «Зенита» через зону Сантоса, но на этот раз его здорово страховал Ракицкий. Ярослав играл на позиции левого центрального защитника и при необходимости вовремя смещался на фланг.



У питерцев по ходу игры возникали отдельные моменты, но многое решил идеальный дальний выстрел Диего Демме на 45-й минуте. Во втором тайме Марцель Забитцер удвоил результат и превратил последнюю треть игры в пустую формальность. Поражение 0:2, при этом обвинить «Зенит» вроде бы и не в чем — ни игроков, ни Семака.



Поражение 0:2, при этом обвинить «Зенит» вроде бы и не в чем. Фото fc-zenit.ru

«В тактике мы не ошиблись. Надо правильно оценивать возможности игроков. У нас небыстрые центральные защитники. Играть открыто против команды, обладающей быстрыми футболистами, неправильно. У нас были моменты, но уровень команд на данном этапе разный», — справедливо заметил после игры Сергей Богданович.



«РБ Лейпциг» набрал 9 очков и де-факто гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЧ. «Зениту» же предстоит борьба за второе место в группе. «Лион» обыграл «Бенфику» в параллельном матче и набрал 7 очков — на 3 больше, чем у питерцев. Теперь, чтобы зацепиться за 2-е место, «Зенит» обязан обыгрывать «Лион» у себя дома и «Бенфику» — на выезде. Задача сложная, но выполнимая, благо обе эти команды испытывают в текущем сезоне определенные проблемы.

«Челси» — «Аякс»: удивительные приключения голландцев в Лондоне

Мало кто ждал, что игра «Челси» — «Аякс» станет одной из самых зрелищных за последние годы. Достойный кандидат на то, чтобы на десятилетия войти в историю футбола. О том, что нам предстоит увидеть что-то особенное, зритель начал догадываться уже на 1-й минуте, когда голеадор «Челси» Тамми Абрахам забил... в свои ворота. К 55-й минуте счет был 4:1 в пользу голландцев. Причем в двух голах прямое участие принял Квинси Промес.



В этом сезоне экс-спартаковец показывает невиданный для себя футбол: в последних 12 матчах у него 12 очков по системе гол+пас. Промес, похоже, получает от процесса абсолютный кайф, и это объяснимо. Квинси пришел в «Аякс» летом из «Севильи», где тренеры оставляли его либо в запасе, либо ставили правым латералем.

Но происходившее в последние полчаса матча повергло аяксидов (и Промеса) в глубокий шок. После гола Сесара Аспиликуэты, сделавшего счет 2:4, оборона «Аякса» вдруг поплыла — прямо как в полуфинале прошлой ЛЧ с «Тоттенхэмом»! Всего лишь за две минуты Дэйли Блинд и Жоэль Фельтман получили красные карточки. Играя в таком убедительном большинстве, Челси не мог не сравнять счет. И даже более того: на 78-й минуте Сесар Аспиликуэта забил «Аяксу» пятый мяч, но победы лондонцев не получилось. Посмотрев ВАР, арбитр обнаружил, что испанец подыграл себе рукой. Счет так и остался 4:4.



«Локомотив» выглядел лучше «Ювентуса», Алексей Миранчук — ярче и результативнее Роналду (по итогам двух матчей счет их голов 2:1), но на табло горели грустные 1:2… Фото fclm.ru

Миранчук 2:1 Роналду, «Локомотив» 1:2 «Ювентус»



Страх перед «Ювентусом» заметно улетучился. Если перед игрой в Турине отдельные эксперты предрекали 5-6 голов в ворота «Локо», то накануне ответной встречи многие всерьез говорили о возможности положительного исхода. Поводов для этого было несколько: организованная игра самого «Локо» в Турине и заметный спад самого «Ювентуса». В последних матчах черно-белые на зубах вырвали победы у «Дженоа» (2:1) и «Торино» (1:0) и даже умудрились потерять очки с беднейшей командой Серии А «Лечче» (1:1).

Но с чем у «Юве» точно нет проблем в последнее время — так это с везением. В игре с «Дженоа» Криштиану Роналду на 96-й минуте забил победный пенальти, который он заработал при помощи «нырка». В московском матче с «Локо» португалец получил право на пробитие штрафного на 3-й минуте. Роналду полтора сезона подряд не забивал со штрафных ударов, но здесь на помощь ему неожиданно пришел... Гильерме: голкипер просто выронил мяч в ворота.

Многие другие команды бы немедленно «посыпались». Но как бы не так! «Железнодорожники» ни в чем не уступали «Ювентусу», быстро отыгрались, имели несколько шикарных моментов — и именно поэтому результат матча шокировал. Вышедший на замену Дуглас Коста в стиле Лео Месси обыграл всю московскую команду и отправил мяч между ног Гильерме на 93-й минуте. «Локомотив» выглядел лучше «Ювентуса», Алексей Миранчук — ярче и результативнее Роналду (по итогам двух матчей счет их голов 2:1), но на табло горели грустные 1:2…

В другом матче этой группы «Байер» набрал первые 3 очка, обыграв «Атлетико» (2:0). Таким образом, 5-й тур ЛЧ станет для «Локомотива» решающим. Поражение в Москве от «Байера» будет означать досрочную капитуляцию «железнодорожников» в борьбе за 3-е место.

Зидан уже дважды спасался в этом сезоне, обыгрывая в гостях «Севилью» и «Галатасарай». Фото uefa.com

«Реал» проснулся! Надолго ли?

Такого «Реала» мы не видели минимум 2 года! После ничьей с «Бетисом» (0:0) испанские СМИ снова начали нагнетать в контексте ожидающегося увольнения главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Но в «Реале» пока безошибочно работает закономерность: как только слухи достигают критического масштаба, команда «взрывается». Зидан уже дважды спасался в этом сезоне, обыгрывая в гостях «Севилью» и «Галатасарай».

Третий раз получился самым эффектным: уже в первом тайме «сливочные» размазали «Галатасарай» — 4:0, а два бразильца выдали удивительный перфоманс. Левый защитник Марсело поучаствовал в первых двух голах и откровенно издевался над своим оппонентом Феррейрой Мариано. К сожалению, на 42-й минуте Марсело вынужден был уйти с поля из-за повреждения.

Если Марсело в своей карьере провел не один яркий матч, то выдающееся выступление 18-летнего форварда Родриго стало откровением для многих. Еще летом его никто не знал, а уже сегодня он к 7-й минуте отметился дублем в Лиге чемпионов. На фоне блеклого выступления барселонского дарования Ансу Фати все больше экспертов склоняются к тому, что главный талант испанского чемпионата — именно Родриго. Бразилец прибавляет от матча к матчу и задвигает все дальше в запас главное летнее приобретение «Реала» — Луку Йовича.

Мадридцы после разгрома «Галатасарая» (6:0) набрали в своей группе 7 очков и с 99% вероятностью выйдут в плей-офф. Хотя еще два тура назад перспективы «Реала» были под большим вопросом.

«Черышев ненадолго выходил из лазарета в «Валенсию», — юмор болельщиков по поводу вечных травм игрока становится все чернее. Фото facebook.com/valenciacf.en

Посрамленный «Интер», унылая «Барселона» и «хрустальный» Черышев

Один из лучших матчей сезона был сыгран в Дортмунде, где «Боруссия» встретилась с «Интером». Весь первый тайм миланцы были лучше, острее в атаке и наглее в центре поля. Счет 0:2 полностью отражал превосходство «Интера» в Германии. Но когда дело запахло разгромом, итальянцы вдруг бросили играть. Весь второй тайм прошел под знаком давления «Боруссии», а крайний защитник Ашраф Хакими и вовсе провел лучшую 45-минутку в карьере. Его дубль и гол Брандта позволили «Боруссии» одержать феноменальную победу (3:2) и взобраться на второе место в группе F.

Но настоящая сенсация случилась в другой игре этого квартета: «Барселона» впервые с 2012 года не забила в Лиге чемпионов у себя дома. И кому! Пражская «Славия» набрала 2-е очко в группе и ребром поставила вопрос об увольнении Эрнесто Вальверде. Если в ближайшее время в «Барсе» ничего кардинально не изменится, Вальверде до конца сезона не доработает точно. Руководство каталонцев понимает тяжесть момента и уже начало переговоры с Марсело Гальярдо и Эриком тен Хагом.

Плохие новости вчера получил и Станислав Черчесов. Нападающий «Валенсии» Денис Черышев получил новую травму в матче с «Лиллем» (4:1) на 30-й минуте. По словам тренера «Валенсии» Альберта Селадеса, россиянин испытывает болевые ощущения в области бедра. «Черышев ненадолго выходил из лазарета в «Валенсию», — юмор болельщиков по поводу вечных травм игрока становится все чернее. В ближайшие дни станут известны сроки восстановления Дениса, но, по всей видимости, он не поможет сборной России в играх с Бельгией и Сан-Марино.