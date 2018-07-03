В Казани досудебщик по делу «Лизинг-гранта» получил условный срок

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К 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани досудебщика по делу о хищениях на 22 млн рублей. Бывший соратник главы бизнес-ассоциации РТ Тимур Аюпов признан виновным в серии мошенничеств, легализации денежных средств и подделке документов по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант», передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, 2 июля в прениях гособвинитель запросил для Аюпова срок в 5 лет колонии общего режима. Защита возражала, называя суровым это наказание для человека, который способствовал раскрытию преступлений и раскрыл для следствия информацию, как Хайдар Халиуллин смог всего за год погасить ипотеку.

Сам Аюпов в последнем слове заявил, что примет любое решение суда. «Хотелось бы извиниться перед потерпевшими, перед своими родными и близкими и поблагодарить адвокатов», — сказал он. Досудебщик был готов возместить и часть ущерба, однако поскольку сам он участником программы «Лизинг-грант» не был, а решений о взыскании судами не выносилось, бухгалтерия Минэкономики РТ отказалась принимать на счет деньги от Аюпова.

Параллельно Вахитовский райсуд Казани рассматривает основное дело по «Лизинг-гранту». На скамье подсудимых — 23 человека, включая не признающих вину экс-главу Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдара Халиуллина с супругой.

Группу обвиняют в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также завершенных и незавершенных бюджетных хищениях по программе поддержки предпринимательства на общую сумму 40 млн рублей.