Хватит это терпеть! Три меры, которые помогут очистить российский футбол от судейских ошибок

Спасут ли наш футбол арбитры-«варяги»

В нынешнем чемпионате России разговоры о судействе поднимаются едва ли не чаще, чем тема «Спартака» и сборной. Такого количества ошибок арбитров РПЛ не знала давно! В «Реальном времени» — размышления о том, что может исправить критическую ситуацию.

Начало сезона в европейском футболе получается крайне неспокойным. Но если в Европе (особенно в Англии и Италии) на матчах вовсю полыхает расизм, то в российском чемпионате одной из главных тем первого круга стало судейство. В последние недели ситуация, казалось бы, успокаивалась: редкие просчеты арбитров были не так заметны на фоне прихода в «Спартак» Доменико Тедеско, турбулентности в ЦСКА и очередных перемен в «Динамо».

Но 15-й тур показал: проблема с судейством никуда не исчезла, она была лишь временно замаскирована. Такого количества ошибок арбитров, какое было допущено в 15-м туре, РПЛ не помнила очень давно.

Пять судейских провалов 15-го тура

В матче «Динамо» — «Ахмат» Сергей Лапочкин поставил несправедливый пенальти в ворота гостей и «притянул за уши» удаление динамовца Шарля Каборе. По ходу матча неоднократно заряжали нецензурные кричалки в адрес судьи обе трибуны — и хозяйская, и гостевая. Такое единодушие — нечастая ситуация в футболе!

В матче «Динамо» — «Ахмат» Сергей Лапочкин поставил несправедливый пенальти в ворота гостей и «притянул за уши» удаление динамовца Шарля Каборе. Фото fcdynamo.ru

В игре «Спартак» — «Арсенал» в середине первого тайма форвард гостей Евгений Луценко на полном ходу влетел шипами в ногу защитника. Игрок «красно-белых» чудом избежал перелома, а Луценко — красной карточки.

В матче «Уфа» — «Локомотив» рефери чрезмерно увлекся «убийством» москвичей, что не ускользнуло от внимания общественности и Юрия Семина. «Замечательно отработал судья. 14 нарушений и у одних, и у других. А вот у нас 8 желтых, а у них — 1. Что-то такого даже не могу припомнить», — заявил Семин после игры.

В игре «Сочи» — «Тамбов» Николай Волошин допустил ряд ошибок, регулярно «посвистывая» в пользу хозяев. На 45-й минуте он не наказал полузащитника хозяев Алексея Померко второй желтой карточкой за умышленную задержку форварда гостей Георгия Мелкадзе. Факт некачественной работы Волошина признал сам Александр Егоров.

В поединке «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков «притянул за уши» удаление Яки Бийола, зато не дал красную карточку Сердару Азмуну, который откровенно «прилетел» шипами в ногу армейского игрока. Не помогло даже то, что в распоряжении Вилкова была система ВАР!

Итого — пять испорченных судьями игр из восьми за один тур. Сильно, не правда ли?

В среде футбольных экспертов предлагают три решения судейской проблемы, наличие которой нелепо отрицать.

В поединке «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков «притянул за уши» удаление Яки Бийола, зато не дал красную карточку Сердару Азмуну. Фото eurosport.ru

Обязательные флеш-интервью судей после матча

Работать в привычном европейском ключе у наших судей не получилось. И без нововведений, которых нет в других чемпионатах, кажется, не обойтись. Снизить количество преднамеренных ошибок поможет обязательное флеш-интервью после матча. Сейчас российские рефери находятся под хорошей защитой: об их работе нельзя говорить в интервью, сами они ведут себя максимально непублично. В таких тепличных условиях можно спокойно и относительно безнаказанно «убивать» команды.

Во флеш-интервью арбитры должны пояснять трактовку того или иного эпизода. Можно рассмотреть вопрос с послематчевыми пресс-конференциями для арбитров, но этот формат потребует определенного времени на проработку.

Замена Александра Егорова на иностранца из дальнего зарубежья

Сборную России после 10-летнего периода смуты спас отечественный тренер. Увы, с российским судейским корпусом подобное не пройдет, и это очевидно всем. Не справляющегося с руководством Александра Егорова должен сменить иностранец, причем не из ближнего зарубежья. Это тот случай, когда «помощь цивилизованной Европы» окажется действительно эффективной.

Иностранцу (в идеале) не должно быть дела до подковерных игр в кулуарах российского футбола, он будет четко сконцентрирован на своей задаче. По крайней мере, на первых порах. Правда, всегда остается угроза «функционального обрусения», которое со временем постигло тех же Лучано Спаллетти и Массимо Карреру. Но на случай появления заметных признаков ухудшения работы иностранного главы судейского корпуса всегда остается возможность пригласить нового иностранца.

Не справляющегося с руководством Александра Егорова должен сменить иностранец, причем не из ближнего зарубежья. Фото livesport.ru

Обязательное приглашение иностранных судей на матчи

Приглашение иностранных судей для обслуживания матчей РПЛ так же необходимо, как и отставка Александра Егорова. В этом нет сомнений, особенно на фоне того, что самым скандальным матчем 15-го тура стала игра, на которой работала система ВАР. Низкая квалификация современных российских арбитров уже давно признана в Европе и в мире. Со времен Валентина Иванова в России не было ни одного образцово-стабильного рефери. Чтобы целые туры не превращались в фарс, поддержка Мартина Аткинсона и Джанлуки Рокки будет просто необходима.

В конце концов, практика приглашения иностранцев на матчи РПЛ уже применялась в середине 2000-х годов. И выходило неплохо. Пришло время снова обратить взор на Европу. Пока — только судейскому корпусу.

Обилие подковерной борьбы на всех уровнях российского футбола — уже давно не секрет. Чаще всего в этом принимают участие судьи. В российском футболе у арбитров слишком много соблазнов, пройти мимо них способен далеко не каждый.

А раз так — справиться без помощи иностранцев и обязательных послематчевых интервью арбитров у нас вряд ли получится.

