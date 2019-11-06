«Острота дискуссий порой зашкаливала»: как рождалась Конституция Татарстана

Основной закон республики: на год раньше российского, споры с Москвой и фактор федерализма

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции республики. Советский Союз распался, а автономные республики требовали от Кремля самостоятельности. После долгой и кропотливой работы 27 лет назад в Казани был принят основной закон РТ. Историк Алексей Бушуев в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, как в непростых политических и экономических условиях принимался этот важный для региона и страны документ.

Вопрос о статусе республики

Сегодня республика Татарстан отмечает особый для себя день — День Конституции. 27 лет назад, 6 ноября 1992 года, в сложных исторических условиях был принят этот важный документ. Событие оказалось неординарным в современной российской истории, ведь оно не только определило вектор развития республики на многие годы вперед, но и на год опередило рождение новой Конституции России. Принятие Конституции Татарстана стало важной вехой в истории государственного строительства и выстраивания отношений между Москвой и Казанью после распада Советского Союза.

Вопрос о необходимости принятия Конституции республики обозначился в политической повестке практически сразу после принятия Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР 30 августа 1990 года, так как требовалось законодательное закрепление достигнутых в ней позиций. Распад Союза ССР в декабре 1991-го сделал решение этого вопроса не просто актуальным, а необходимым.

Главным камнем преткновения здесь был вопрос о статусе республики и ее взаимоотношениях с Российской Федерацией. На самом деле этот вопрос начал обсуждаться еще до распада СССР в процессе подготовки нового союзного договора, когда бывшие автономные республики одна за другой стали выдвигать новые требования, желая самостоятельно (а не в составе РСФСР) подписывать этот договор. Тогда же начались сложные переговоры о порядке подписания союзного договора Татарской республикой, которые затянулись на три с половиной года и завершились подписанием двустороннего договора о взаимном делегировании полномочий с Россией в феврале 1994 года.

К началу 1992-го обстановка в стране была сложной, все жили «под впечатлением» от распада казавшегося неуязвимым Советского Союза. Но развитие политических процессов это не останавливало, а лишь добавляло остроты. Москва старалась держать руку на пульсе: только в первом полугодии 1992 года в Казани побывали ряд высокопоставленных российских чиновников — от заместителя председателя Совета Министров РСФСР Рамазана Абдулатипова, до председателя Госкомнаца — министра РФ Валерия Тишкова.

После проведенного 21 марта 1992 года референдума о статусе республики, на котором 61,4% участвовавших в нем граждан высказались в поддержку суверенного статуса Татарстана, был открыт прямой путь к принятию основного закона республики. Начатая ранее в Верховном Совете Республики Татарстан подготовка проекта Конституции была продолжена, и уже в конце мая на X сессии Верховного Совета РТ состоялось его первое обсуждение. Уже тогда стало ясно, что этот процесс легким не будет.

На референдуме 1992 года в Татарстане. Фото Михаила Козловского.

Острота дискуссий зашкаливала

20 мая 1992 года с докладами на сессии Верховного Совета Республики Татарстан выступил председатель конституционной комиссии, президент РТ Минтимер Шаймиев, а также депутаты, предложившие альтернативные проекты Конституции, — Валентин Михайлов (от группы «Народовластие») и Зиннур Латыпов (от Движения демократических реформ Татарстана). После возникшей дискуссии решено было взять за основу для дальнейшей работы предложенный проект конституционной комиссии Верховного Совета, хотя ряд депутатов протестовал против этого, а некоторые и вовсе предлагали отложить рассмотрение вопроса о Конституции до решения вопроса о полномочиях республики в ходе продолжавшихся тогда переговоров с Россией. Надо сказать, что состав депутатов законодательного собрания республики в тот период был достаточно демократичным и включал представителей разных политических сил — от умеренных до самых радикальных. И поэтому острота дискуссий в его стенах порой зашкаливала.

Следующий этап обсуждения проекта Конституции Татарстана начался на открывшейся 28 сентября 1992 года XI сессии Верховного Совета Республики Татарстан. Но очередь до него дошла только к 1 октября: в парламенте республики накопилось много острых вопросов, связанных, прежде всего, с налогами и бюджетом и требующих решения. За время, прошедшее с предыдущей сессии, конституционной комиссией Верховного Совета республики было рассмотрено более 460 поступивших поправок и предложений. В результате изменениям были подвергнуты в той или иной мере 59 статей проекта Конституции, некоторые статьи были исключены, некоторые — добавлены.

Однако ряд поправок, предлагавшихся депутатской группой «Согласие», был отклонен, поэтому депутаты настояли, чтобы состоялись прения, в ходе которых обсуждались позиции, вызывавшие наиболее острые споры. В результате, в дополнение к конституционной комиссии было решено создать еще одну — согласительную. Таким образом, работа над проектом Конституции республики была напряженной, и в этой работе были задействованы практически все представители депутатского корпуса.

Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 год. Фото Михаила Козловского

К началу XII сессии Верховного совета Республики Татарстан, которая открылась 28 октября 1992 года, проект основного закона республики предстал перед депутатами в доработанном виде. Вся сессия была посвящена постатейному рассмотрению проекта Конституции. В ее работе, наряду с депутатами республиканского парламента, принимали участие юристы Казанского университета Борис Железнов, Рустем Тарнопольский и другие. Были и участники российской делегации по переговорам с Татарстаном — заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Юрий Яров и ответственный секретарь конституционной комиссии Олег Румянцев, а также члены конституционной комиссии Анатолий Ковлягин и Евгений Данилов. Таким образом, Москва внимательно следила за развитием ситуации в республике.

Компромиссные формулировки

Но далеко не все были довольны ходом конституционного строительства в Татарстане — как в самой Казани, так и в Москве. Сторонников национального движения не устраивала излишняя медлительность и нерешительность в этом вопросе, они хотели поскорее принять Конституцию суверенного Татарстана. Представители национального движения, собравшиеся на площади Свободы, даже передали депутатам обращение, в котором указывали не недопустимость участия в работе сессии представителей российской делегации, считая это «вмешательством во внутренние дела Татарстана».

Депутатские группы «Согласие» и «Народовластие», напротив, призывали решать в первую очередь наболевшие социально-экономические вопросы, отложив вопрос с Конституцией до завершения переговорного процесса с Российской Федерацией. Представители российской конституционной комиссии, присутствовавшие на сессии, были озабочены содержанием ряда положений рассматриваемого проекта: их не устраивало отсутствие в проекте Конституции указания на конституционную взаимосвязь Татарстана и России, положение о самостоятельном определении республикой своего государственно-правового статуса и верховенстве законов Республики Татарстан на ее территории, формулировка о возможности граждан РТ сохранять «по своему желанию гражданство РФ», которая, по их мнению, могла трактоваться неоднозначно.

В такой напряженной обстановке продолжилось постатейное обсуждение проекта Конституции. Споры по некоторым статьям были настолько острые, что представителям разных депутатских групп порой приходилось отдельно собираться, чтобы согласовать и предложить сессии компромиссный вариант. В конечном итоге депутатам удалось найти формулировки, которые устроили большинство и постатейный разбор проекта Конституции был завершен, и 6 ноября 1992 года Конституция Татарстана была принята. В этот же день депутаты приняли закон «О Дне Конституции Республики Татарстан», объявив 6 ноября праздничным днем.

Выступление Минтимера Шаймиева на сессии Верховного совета, 1992 год. Фото Михаила Козловского

Принятие Конституции стало важной вехой в истории Татарстана, которая не только вобрала в себя многие надежды и чаяния республики, но и явилась своеобразным отражением проблем и противоречий политической жизни начала 90-х годов. И если с юридической точки зрения к отдельным положениям принятой тогда Конституции у разных сторон процесса могли возникать вопросы, то исторически этот документ не только подвел логический итог определенного этапа государственного строительства в современной России, но и стал основой для продолжения переговоров с российской стороной и развития федерализма.

Алексей Бушуев